'SLOBODNA SAM ŽENA!' TANJA SAVIĆ RASKINULA SA STANIVUKOVIĆEM, pa priznala: Mnogo sam patila, sad osećam olakšanje!

Otvorila dušu!

Pevačica Tanja Savić radno je dočekala praznike, a suze u ponoć nije mogla da sakrije.

- Plakala sam u zagrljaju sestre u ponoć jer sam se setila kako smo dočekale prošlu godinu u mom stanu same. Tada deca nisu bila sa mnom i bilo mi je jako teško. Ovog puta sam plakala od sreće što sam to ostavila iza sebe, a ponovo smo zajedno svi sada - kaže Tanja koja je mnogo toga naučila od godine koja je iza nas pa očekuje da joj ova bude lagodnija.

- Samo da smo živi i zdravi sve će polako doći. Prethodna godina me je naučila da čovek treba da ima kontakt sa lošim ljudima da bismo videli ko smo zapravo mi. Ne možemo da spoznamo sebe ako nas neko ne zgazi. Tek onda, ako se posle toga dignemo, znamo ko smo. Ja sam nekako mnogo toga lepog izvukla iz svega što mi se dogodilo - kaže Tanja prisećajući se perioda kada je njen suprug Dušan odveo njihove sinove u Australiju, nakon čega je usledila borba da ih vrati u Srbiju.

- Spoznala sam ko sam i šta zaslužujem, da treba da slušam svoj unutrašni glas, a ne ljude koji mi govore šta treba da radim. Ne samo ja, tako treba da razmišljaju i ponašaju se svi ljudi, samo da slušaju sebe. Totalno je pogrešno oslanjati se na tuđe mišljenje. Ako ne naučite da pomognete sebi ne možete da budete slobodni - ističe Tanja koja sada uživa u životu sa sinovima Maksimom i Đorđem u stanu koji je kupila u Smederevu.

Godinu iza nas obeležila je afera da je Tanja u vezi sa Draškom Stanivukovićem, gradonačelnikom Banjaluke. U prvi mah pevačica je ćutala o tome, a onda priznala da joj je srce u tom gradu. Međutim, kako veza sa pevačicom preti da poremeti Draškovu političku karijeru, pojavile su se informacije da su ljudi iz njegovog tima savetovali Tanju da o ljubavi ćuti u javnosti. Komšije pevačica kažu da je Draško tajno posećuje u kasnim noćnim satima, a Tanja sada tvrdi da je slobodna. Da li je došlo do raskida ili je ovo samo jedan marketinški trik ostaje nepoznanica jer Savićeva na tu temu ne priča.

- Slobodna sam žena, a u ponoć nisam poželela muškarčinu pored sebe. Sponatno sam se ponašala i nisam imala posebnih želja - kaže i stavlja tačku na priče o emotivnom o odnosu.

Ona takođe ističe da Dušanu ne brani da se čuje sa sinovima, kao ni dečacima da pričaju sa ocem.

- Pustila sam da sve teče po osećaju. Kada god sinovi požele da se čuju sa ocem, to mogu, kao i kada Dušan želi njih da čuje, ne branim. Problem je samo ta vremenska razlika i teško je da se usklade, ali tako je kako je - kaže Tanja koja ističe da je iz svega izvukla važnu lekciju koja ju je učinila stabilnijom.

- Mnogo sam patila ali tek sada osećam neko olakšanje i stojim stameno na zemlji. Sve što mi se dogodilo imalo je razlog da me učini jačom jer sam prošla mnogo toga. Sinovima je u Srbiji lepo, oni vole obe zemlje. Tamo su rođeni, tamo im je tata, a ovde su odrasli i tu sam im ja. Ovde su odrasli i školovali se tako da im nije bilo teško ponovo da se naviknu na život u Srbiji.

Nataša Bekvalac i ja se ne foliramo

Tanja kaže da je mnogo toga prošla kada je estrda u pitanju, pa je shvatila da to što ide srcem nije dobro.

- Kao svaka mlada devojka mislila sam, na početku, da me svi vole, a onda sam shvatila da te na estradi mogu voleti samo mama i tata. Bilo je teško da ukapirate ovaj svet i da nije sve tako lepo kao kada gledate kroz ružičaste naočare, već da postoje drugačiji ljudi. Sada mi je mnogo lakše jer sam sve to prošla i sve to znam. Ja sam jedna od retkih sa estrade koja ide srcem. Zapravo, Nataša Bekvalac i ja. Ona je emotivna emotivna kao i ja, ono što radi na bini, radi i kod kuće, ne ume da se folira. Nas dve smo iste na sceni i kod kuće, takve nas je publika i zavolela, kaže Tanja.

Autor: M.K.