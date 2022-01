'LEA JOŠ NIJE SVESNA!' Jovana Jeremić progovorila o RAZVODU i ćerki! Evo sa kim sad živi i da li će se PONOVO UDATI!

Bez dlake na jeziku!

Kraj godine je period kada sumiramo utiske i preispitujemo odluke koje smo doneli tokom prethodnih 12 meseci. Voditeljka, Jovana Jeremić, ima turbulentan period iza sebe.

2021. godinu je u Jovaninom životu obeležio veliki poslovni uspeh, prelazak na najgledaniju televiziju Pink, ali i razvod braka sa dugogodišnjim partnerom. Jovana je otkrila u kakvim je sada odnosima sa bivšim suprugom i kako je podnela razvod.

- Meni je ova godina bila definitivno godina kada sam odlazila iz odnosa, odlazila sam sa posla i ova godina mi je bila poslovno jako uspešna.

Svašta se dešavalo u tvom životu ove godine. Da li više pamtiš lepe ili ružne trenutke?

- Svi su bili lepi jer su bili moje odluke, i razvod i odlazak sa bivše televizije, zato što je došao momenat za tako nešto.

U kom trenutku si donela odluku da se razvedeš i šta je to preko čega ne može da se pređe u braku? Kada treba odustati od nekog ljubavnog odnosa?

- Ja nisam imala nikakve probleme sa svojim bivšim suprugom, ali jednostavno način života koji sam živela nije bio moj. Ja znam kako želim da živim i šta zaslužujem. U jednom momentu je došlo do prezasićenja nekim stvarima kojim ja ne želim više da budem deo. Ja nisam želela da budem pokvarena, ni da varam. Mi smo imali jako čist odnos i veliki smo drugari i sad. Ja sam donela odluku da budem hrabra, da izađem iz odnosa koji nije bio loš, ali nije bilo to što sam ja želela i kako sebe vidim i prelomila sam. Moj razvod je bio jedan od najlepših razvoda koji je postojao u poslednih deset godina na srpskoj javnoj sceni. Bez ijednog skandala sam se razvela i mislim da sam dala sam lekciju mnogim javnim ličnostima kako se to radi kada nećeš skandal.

Ti iz bivšeg odnosa imaš prelepu ćerku Leu. Kako ste podelili obaveze oko ćerke nakon razvoda?

- Voja je uzima uvek kada meni odgovara, jednom nedeljno sigurno, nekad i dva puta. Sve je kako se dogovorimo, mi smo se sporazumno razveli. Kod nas je sve po dogovoru i klasična je alimentacija.

Kako si ćerki objasnila zašto ne živite zajedno s obzirom na to da je ona još uvek mala?

- Ne zna ona još uvek. Ne shvata, nije svesna. Mi živimo u velikoj porodici, ja živim sa bratom, snajkom i dvoje njihove dece. Sada dok se ne dogodi nešto drugo u mom životu i dok se ne preselim da živim sa nekim drugim. Ja neću žuriti sa tim jer moju mladost nisam iživela na način da imam zajednicu, da živim sa dečkom. Ja neću hrliti u drugi brak. Posle ovog prvog mogu da ti kažem da glasam uvek pre za vanbračnu zajednicu nego za bračnu jer su iskrenije, ništa ne mora i sve može i to su prave ljubavi.

Ukoliko bi ti se desila opet neka velika ljubav, da li bi bila spremna da opet potpišeš papir?

- Da! Ja ću se udavati onoliko puta koliko budem imala velikih ljubavi. Čovek za kog se ja budem u drugom braku udala, biće veliki čovek i naravno da će zaslužiti da mu ja dam svoj potpis kada se to bude dogodilo.

Autor: M.M.