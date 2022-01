Provaljeni!

Filip Car je u nekoliko navrata jutros pokušavao da stavi Dalili Dragojević do znanja da je voli pa je celo jutro pričao sa njom. Poznato je da su njih dvoje koristili šifre ranije poput "Retriver" kako je Car zvao Dalilu, međutim u toku jutrašnjeg razgovara on ju je nazvao "Džukelom" a sebe "Džukcem", pa je na taj način opet pokazao da ne može da je zaboravi i da je i dalje voli, a nju je to nasmejalo.

Nikad se u životu neće zaljubiti kao u mene. Jesi li ikada bila zaljbuljenija nego u mene - upitao je Car.

Nisam, nije mi bilo nikad lepše - dodala je Dalila.

Ti si džukela brutalna - rekao je Car.

A šta si ti - upitala je Dalila.

Ja sam džukac, a ti si brutalna džukela - rekao je Car.

Zato ste se i našli - dodao je Miki.

Ti bi sve dao da mi se vratiš - rekla je Dalila.

Za minut mogu - rekao je Car.

Autor: N.B.