'SVETI ILIJA ME JE SPASAO SMRTI' Naš muzičar zaspao za volanom, od sigurne smrti sačuvala ga SAMO JEDNA STVAR

Taj događaj promenio mu je život!

Trubač Dejan Petrović od trenutka kada ja autom, zbog umora zaspao za volanom, ima stalno zaposlenog vozača koji ga vozi na svirke. Pomisao na sabor trubača i Guču uglavnom asocira na Petrovića, kome to i te kako imponuje ali i stvara odgovornost.

- To je velika nagrada i velika odgovornost za tu titulu koju imam, gde god da se pojavim. Naravno, ljudi stvarno kad god se kaže Guča, pomisle na mene, ima stvarno tu dosta kolega, ali baš zbog toga je velika odgovornost, kaže muzičar koji je pre nekoliko godina imao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedva izvukao živu glavu. On je tada zaspao za volanom i malo je falilo da završi u jezeru, spasla ga je grana od drveta.

-To je bilo na Svetog Iliju, koga sam i počeo od te godine da prekađujem i da slavim. Promenilo je dosta toga to u meni. Za svakog normalnog i pametnog čoveka bi ta nesreća uticala da promeniš dosta stvari na bolje. Od tada imam vozača koji me vozi, koji se samo bavi time i zadužen je za bezbednost na putu. Ono što vozim, to je gradska vožnja do Zlatibora eventualno. Ne vozim nikada kada sam umoran, čovek je tu. Kada god krenem na neki dalji put, pa makar i od Užica do Zlatibora, čovek je tu za volanom, kaže Dejan, koga smo pitali koliko je korona uticala na njega i pandemija koja je kod svih umanjila nastupe.

- Prijalo mi je u tom jednom pogledu odmora i provođenju vremena sa familijom. Nedostajale su mi svirke, ljudi publika, muzika. Ne može niko da kaže da finansijski nije uticalo, bezbroj koncerata je otkazano. Bogu hvala izgurali smo i što je najbitnije ostali smo zdravi, ističe on. Sa mnogim izvođačima je radio, a na pitanje koga bi izdvojio odgovara diplomatski: -Ne bih mogao da izdvojim nikoga. Razlog je prost, one ljude koje cenim i poštujem prvenstveno kao ljude, a posle kao profesionalce svog posla, ja sam sarađivao sa njima. Neke ljude za koje mislim da nisu kvalitetni ljudi, niti cenim njihov posao, pevanje i sviranje, nisam svirao. Sve te ljude sa kojima sam radio, svi su mi podjednako dragi i sva svima mi je velika čast i zadovoljstvo.

Dejan je svojevremeno svirao i čuvenom Maradoni.

- Veliko zadovoljstvo i velika čast mi što sam imao priliku da mu sviram. Što bi mi rekli, svirao sam mu stvarno na uvce. Čovek je toliko bio pozitivan i pun energije. Mi smo svirali neka dva sata, on je dva sata neprestano igrao uz našu muziku. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam mogao da upoznam takvu svetsku facuí što sam mogao svoj zanat pred njimda predstavim.

Autor: pink.rs