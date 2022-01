POTRESNA ISPOVEST ĆERKE MERIME NJEGOMIR ĆE VAS DOVESTI DO SUZA! Ljubica neutešna, kroz suze poručuje: Nema više majke da me zagrli!

Ljubica je opisala i kako je izgledao prvi ulazak u Merimin stan nakon 40 dana.

Prvi put nakon smrti Merime Njegomir njena ćerka Ljubica progovorila je za medije i priznala da je uvek s osmehom provodila najveće srpske praznike, a da ih sada dočekuje tugujući i plačući za majkom.

- Mama nam svaki dan sve više nedostaje, ne možemo da verujemo da je više nema. Nikako se ne mirimo s tim. Fali nam da je čujemo, da nas pozove, zagrli. Ona je bila stub naše porodice, njena ljubav nas je sve uvek gurala napred. Sestre i brat su isto bili veoma vezani za nju i veoma teško svi podnosimo gubitak - kaže Merimina ćerka kroz suze i priznaje da im najveći hrišćanski praznik teško pada bez majčine podrške i ljubavi:

- Ovo nam je najteži Božić do sada, teško nam padaju svi praznici bez nje. Navikli smo da nas ona dočeka. Grlila bi nas s vrata i pevušila što nas je sve oko stola skupila. Bila je divna majka, baka, drug - kaže Ljubica.

- Bilo nam je teško da posle mamine smrti uđemo u njen stan. Tu su sve naše uspomene, fotografije, njen miris, dom. Kada sam ušla u njenu sobu, bilo mi je najteže. Njene stvari, njen miris, sve je tu, ali nje nema. Prosto ne mogu da prihvatim da je više nikada neću videti i sve imam osećaj da će se odnekle pojaviti - kaže Ljubica i, plačući, dodaje:

- Nedavno je bio rođendan mojoj ćerki Sonji i meni, konstantno osećam koliko mi mama fali. Uvek je bila okosnica svega, prva bi me zvala da mi čestita i to tačno u minut kad me rodila. Nema više tog njenog osmeha, pesme. Definitivno više nikad ništa neće biti isto. Tepala mi je Bubice. I dalje je svako veče sanjam. Brat, sestre i ja smo imali divno detinjstvo, puno ljubavi i pažnje. Mama nam je ostavila primer kako biti sjajan roditelj, borac. Kroz život je išla podignute glave, nije dozvoljavala da nam bilo šta fali - završava Ljubica za gorepomenuti izvor.

Podsetimo, legendarna Merima Njegomir rođena je 9. novembra 1953. godine u Beogradu. Živela je i radila u Beogradu. Snimila je više od 25 albuma i otpevala neke od bezvremenskih hitova kao što su „Ivanova korita“, „Ruzmarin“, „Zbog tebe“ i mnoge druge.

Autor: M.K.