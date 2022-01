'JADNA JE MAJKA KOJA JE TEBE RODILA' Milica Dabović zbog ovoga na meti STRAVIČNIH uvreda, evo kako je reagovala!

Nije ni sanjala da će se ovo desiti!

Košarkašica Milica Dabović postavila je na svom Instagram profilu fotografiju na najradosniji hrišćanski praznik Božić i bez ikakavog razloga dobila najstrašnije uvrede.

Jedan čovek bez ikakvog povoda ispod fotografije koju je podelila napisao je salvu uvreda na njen račun, na šta ona nije ostala imuna, te mu je i odgovorila.

-Ti si k**va koja se “solidarise” sa ženama. Ti si izmišljotina i ti si izmislila za one sa kojima si bila - napisao je on aludirajući na to da je bila pretučena i prevarena od momka, a kasnije i od oca svog deteta, na šta mu je Milica odgovorila sledeće:

- Kaže meni jedan klošar. Rekla bih ti, ku**a ti je mama, ali ne vređa mi se žena zbog ološa kakavog je rodila, sigurno je i nju sramota - odbrusila mu je košarkašica, te je sve to okačila na svom Instagram profilu.

Autor: M.K.