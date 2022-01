DRAGANA MIRKOVIĆ NEUTEŠNA ZBOG TONIJEVOG STANJA?! Pevačica očajna, strahuje da je zdravlje njenog supruga UGROŽENO!

Nije im lako!

Slavlje u domu proslavljene folk zvezde povodom praznika je izostalo s obzirom na to da je njen suprug u dubokoj žalosti. Naime, suprugu Dragane Mirković, Toniju Bijeliću nedavno je preminuo otac, a pevačica je izjavila da ga nikada nije videla u tako lošem stanju.

Dragana je prvenstveno uplašena za zdravlje svog supruga, koji je pre četiri godine imao tešku operaciju mozga. Upravo iz zdravstvenih razloga, Toni je ostao sa decom u Austriji, dok je Dragana već mesec dana sama u Srbiji.

- Nakon što je tradicionalno snimila novogodišnji program za svoju televiziju, izbacila je dugo najavljivani duet sa Acom Lukasem. Gaga je porodičan tip, nije navikla dugo da bude razdvojena od Tonija i dece i čim nije sa njima jako brine. Jedva čeka da im se pridruži u njihovom dvorcu u Austriji. Po ceo dan je na vezi sa mužem, stalno zove da vidi da li je dobro. Pre šest meseci umro joj je svekar, a njen muž je jako loše to podneo. Dragana mu je najveća podrška i trudi se zajedno sa decom da ga podigne, ali sada nije uz njega. Toliko je pod stresom da ove godine po prvi put nije stigla ni dvorac da okiti, a raduje se praznicima kao malo dete. Ona je u strahu kako će se stres odraziti na Tonijevo zdravlje, pre četiri godine uklonili su mu anurizmu na mozgu, to je jako teška i kritična operacija, nakon koje ne sme da se izlaže stresu. Gaga je više puta isticala da joj je to najgori period u život – ispričao je izvor blizak pevačici.

- Čovek nikada nije spreman na takve stvari. Trudila sam se da mu budem stena, ali nikada nisam videla Tonija tako tužnog, nikada tako slomljenog, ta slika zauvek će mi ostati urezana u sećanju. Nisam stigla ni da ožalim tog čoveka, koliko sam brinula za mog Tonija, iskreno. Prvi put smo zajedno iskusili takav udarac. Onda sam pokušala da ga povučem da se malo kreće, bili smo na odmoru u Monte Karlu, samo da pobegne iz Austrije i skrene misli. Konačno smo deca i ja uspeli malo da ga podignemo, iako ta bol svakako traje i danas – rekla je Dragana nakon gubitka svekra.

Autor: P.R.