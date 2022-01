O ovoj vezi su svi pričali!

Katarina Živković i Bane Janković ostvarili su vezu tokom zajedničkog učešća u rijalitiju "Farma". Ovaj par je imao vrlo turbulentan i intenzivan zajednički život.

Maneken i pevačica su od 2010. godine bili među najpopularnijim estradnim parovima, ali su ipak stavili tačku na romansu 2014. godine.

Uprkos mnogim preprekama trudili su se da njihova veza opstane, ali se neizbežno desilo, pa su raskinuli. Domaći mediji brujali su o njihovom razlazu koji je bio veoma buran i nakon koga su oboje bili u lošem psihičkom stanju.

Javnost je tada brujala da je Bane navodno bio na ivici samoubistva, dok je Kaća tada navodno završila u bolnici. Nakon razlaza, svako je krenuo svojim putem, a Bane je dve godina nakon raskida upoznao ženu svog života, Mirjanu. Njom se kasnije i oženio i dobio 2017. godine ćerku Melinu.

Maneken se posvetio porodici i porodičnom životu, ostavljajući prošlost za sobom.

- Ako ćete iskreno, mediji i javni život mi uopšte ne fale. Okrenuo sam se nekim drugim stvarima, što je sasvim normalno, najbitnija mi je moja porodica. Te neke stvari su iza mene, tada su mi bile zanimljive, što je i normalno, sada više ne. Prosto svi dođemo u neke godine, kada shvatimo da postoje i mnogo bitnije stvari - rekao je Bane u februaru 2021, prilikom pojavljivanja na jednom događaju.

Na pitanje u kakvim je odnosima sa bivšom devojkom Katarinom Živković i da li mu se dopada kako danas pevačica izgleda i u kom pravcu ide njena karijera, rekao je:

- Rijaliti program mi je doneo to da me više ljudi prepoznaje i možda da mi bude malo lakše u poslu kojim se bavim. To je tada sa Kaćom bila velika ljubav, bili smo velika podrška jedno drugom... Ta veza se završila na normalan, civilizovan način. Svako je nastavio svojim putem. Naravno, sretnem i ja ponekad Kaću, moja žena je takođe upoznala, jer je Katarina dolazila u moje klubove, njih dve su sasvim normalno pričale. To je sve davno iza nas - kazao je Janković za medije.

Autor: P.R.