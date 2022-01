Promenila se!

Pevačica Ana Kokić otkrila je tajnu o kojoj je brujala Srbija, a reč je o početku njene karijere.

Pevačica je na samom početku otkrila da li ima novu ljubav posle razvoda.

- Ana Kokić nije zaljubljena, ali šta je ovo bilo? Ja ne znam. Ovo je o mojim mačkama, devojčice su shvatile moje slabe strane. Hteli smo da ih udomimo kad stastaju, ali ništa od toga. Sad su kod nas, ali meni je lepo, uživam... Ljubav ne može da se planira, ili se dogodi ili ne. Ja sada kao da tražim, pa ne mogu da ga tražim. Ili će se desiti ili neće, mnogo je važnije da sami sa sobom budemo srećni, pa onda sve ostalo. Svaki trenutak provodim sa devojčicama, pa i ako se desi da naiđe gospodin, mislim da će biti jako zapostavljen - istakla je ona.

Ana je na početku karijere pevala u grupi Energija, a sada je otkrila da nije ona bila ta koja je otpevala pesme na prvom albumu.

- Da, to je tačno, to sam i sama rekla i ne krijem to. To je bilo 1999. godine i bila sam jako mlada. Tada je grupa "Energija" imala gotov album i tadašnja članica koja je otpevala sve pesme je iz nekih zdravstvenih razloga odustala od ideje. U poslednjem trenutku došlo je do promene, nije bilo vremena da se ponovo to radi, sve što je spremno. Jedino smo imali vremena da promenimo omot na CD. Nisam na tom prvom albumu pevala - rekla je Kokićeva.

Autor: P.R.