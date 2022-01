Petar Grašo uskoro će po prvi put postati otac, jer je njegova 15 godina mlađa partnerka i porodična prijateljica Hana Huljić trudna.

Kao bomba je odjeknula vest da je hrvatski pevač raskinuo sa Danijelom Martinović, sa kojom je bio u zajednici 24 godine, te da je smuvao devojku koju on i njegova nevenčana supruga znaju odmalena.

To je izazvalo veliku osudu javnosti, pa se muzičar našao na stubu srama. Naime, mnogi veruju da je Grašo ostavio Danijelu jer nisu mogli da imaju dece, te da je pronašao "inkubator" koji će mu konačno ispuniti želju.

- Ali ne mogu da pojmim kako je Petar Grašo nakon 24 godine šutnuo Danijelu jer nije mogla da zatrudni, i evo ga, par meseci od raskida, već mu je nova devojka trudna. Koliko mi se Grašo gadi, splačina jedna pogana - jedan je od komentara na Tviteru, koji se poslednjih dana viralno širi društvenim mrežama.

Mnogi korisnici Tvitera nadovezali su se na ovu objavu, a neki su otišli toliko daleko da su napravili paralelu između Petra i holivudskog režisera Vudija Alena, kojeg je usvojena ćerka Dilan Farou optužila da ju je seksualno zlostavljao kada je imala sedam godina.

- Pogledajte primer pedofila Vudija Alana koga i dalje svi obožavaju. Pa šta da očekujemo kada se takvi postupci pravdaju sa "to je ljubav" - jedan je od komentara.

Naravno da je izopaceno i moramo prestati da pravdamo to inace odosmo u beskraj sa razumijevanjem svih. Sta, treba da razumjemo to? Covjek je "grumovao" djevojku koja je ocigledno glupa ko k kad pored hiljade momaka ona ide sa prijateljem svog oca jer jel "ljubav je to" 🤮