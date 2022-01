OTKRIVAMO TAJNE CECINIH HITOVA: Iza svake pesme se krije nešto, a evo koja je nastala zahvaljujući Arkanu!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović tokom svoje karijere duge preko 30 godina otpevala je mnogobrojne hitove.

Njenu muzičku karijeru obeležila je Marina Tucaković, koja joj je većinu hitova napisala. Međutim, malo ko zna da su i neki pevači radili na Cecinim pesmama, a one imaju i te kako zanimljive priče koje se kriju iza otpevanih numera.

"Idi dok si mlad" - bila je namenjena Vesni Zmijanac

- Pravljena je za Vesnu jer je trebalo da je snimi. Međutim, nije joj se svideo tekst, ali joj se dopala melodija. Zbog svog albuma sam išla kod Marine, te mi je rekla za tu pesmu. Vesna tada nije uzela tu pesmu i ja sam je odmah na prvo slušanje prihvatila. Samo sam rekla: "To je to" - izjavila je Ceca svojevremeno za medije.

"Kukavicu" - odbile pevačice

Pesma "Kukavica" je jedan od hitova najveće balkanske zvezde, a završila je čak i u zbirci zadataka za prvi razred gimnazije 2018. godine. S druge strane, ovo je još jedna od numera koju su Cecine koleginice takođe odbile.

- Radila sam jednu turneju, učestovalo je dosta mojih kolega, bilo je humanitarnog kartera, ali i takmičarskog. Karavan je putovao svuda po našim zemljama, meni je trebala nova pesma, iako mi je album već izašao, sa kojom ću se predstaviti na "Ktitor folk liga" i šta sada snimiti. Da li baladu ili nešto brže? Futa kaže imamo mi jednu pesmu, ali mnogo pevačica ju je odbilo i niko ne želi da je snimi. I naravno, Marina je tada bila u kuhinji, a to se sve dešava kod njih u stanu. Kaže mu: "Futo, nemoj to da joj sviraš, to je bezveze. Nije pesma za nju". I ja kažem: "Molim te da čujem šta ste vi to napravili, a da je tako bezveze, to ne mogu da verujem". I on meni zapeva na gitari: "Zagrli me i pođi putem kuda idu kukavice." Rekla sam mu odmah da je to ludilo kako je pesma napisana i to je za mene ono što mi treba. Marina čuje iz kuhinje i dobacuje: "Nemoguće da ti se ovo sviđa". Futa sutradan uradi aranžman, sledećeg dana otpevam pesmu, što bi se narodski reklo, iz cuga, i postane potpuno remek-delo - kaže Ražnatovićeva za "Blic".

"Didule" - nastala zahvaljujući ćerki Anastasiji

Pesma "Didule" privukla je veliku pažnju javnosti zbog neobičnog imena, ali i samog značenja reči "didule".

- Sama igra reči "didule" nema nikakvo značenje. Dok je Damir Handanović radio, ubacio je taj deo u pesmu dok je pevao na demo snimku. Marini je bilo simpatično i tražila je da ostane. Meni lično je smetalo što nema značenje, jer volim pesme sa porukom i jasnim slikama. Anastasija je govorila nema to nikakve veze, pevaće se jer je zabavno. Poslušala sam njen savet i ostavila - objasnila je Ceca.

"Znam" - Arkan joj doveo Nenada Kneževića Kneza

Ceca je već uveliko bila zvezda kada joj je tada popularni pop pevač iz Podgorice, Nenad Knežević Knez, uradio pesmu "Znam" koja je i danas veliki hit. Do saradnje je došlo preko Cecinog pokojnog muža, Željka Ražnatovića Arkana.

"Beograd" - poklon od Dina Merlina

Numere "Beograd" i "Zaboravi" uradio je legendarni muzičar iz Sarajeva. Album "Fatlana ljubav" objavljen je 1995. godine, četiri meseca nakon venčanja sa Arkanom, kojem je posvetila sedmi studijski album. Na ovom albumu prvi put je sarađivala sa Aleksandrom Milićem Milijem, koji je radio muziku za "Idi dok si mlad".

- Za mene je Dino Merlin namenski uradio pesmu "Zaboravi" i kada mi je odsvirao tu numeru, rekao mi je da ima jednu prelepu pesmu koja je rađena za duet koji je on trebalo da snimi za svoj album. Ali pošto je tada krenuo rat i on tog momenta nije mogao da peva o Beogradu, kazao mi je samo da ja imam tu emociju i poklonio mi je tu pesmu. Prebacila sam pesmu u solo izvođenje. To je cela istina - objasnila je Svetlana.

"Neću dugo" - posvetila deci Anastasiji i Veljku

Nakon što je izašla iz pritvora, Ražnatovićeva je objavila pesmu koju je posvetila svojoj deci. Zajedno sa Marinom, menjala je delove koji joj se nisu dopali u tekstu.

- Volim pesme sa jakim slikama. Marina odlično piše takve pesme, te je tako sastavila i ovu. Otpevala sam je u studiju, a posebno se izdvojila od drugih i rešila sam da je posvetim deci. Asocirala me je na moj privatni život - izjavila je Ceca.

Autor: M.K.