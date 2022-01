Sergej Ćetković i njegova supruga u do sada NEVIĐENOM izdanju! Ovakve ih još niste videli! (FOTO)

Razmenjivali nežnosti u ovom izdanju!

Poznati crnogorski pevač Sergej Ćetković (45) podelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama fotografiju o kojoj se priča.

Naime, Sergej je sa suprugom Kristinom, sa kojom je u braku više od dve decenije i sa kojom ima dve ćerke Lolu i Milu, pozirao u bade-mantilima.

Potpuno su se opustili, pa su se mazili sa osmehom na licu, a čini se da im je sve bilo potaman.

- Pesma "Oči nikad ne stare" je pisana za Kristinu, pa i "Ljubav". Sve te pesme prvo se spuste njoj na dlan i ona je tu potpuno iskrena bez ikakavih ukrasnih papira ili mašni. Odmah mi kaže - to je to, i do sada nije bilo greške - kazao je on prošle godine.

Autor: M.K.