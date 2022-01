NAMONTIRAN KAO NIKAD DO SAD! Darko Lazić se našao u nezgodnoj situaciji, pa završio kao DEVOJČICA, a za sve su krive ONE! HIT! (FOTO)

Smehotres na društvenim mrežama!

Pevač Darko Lazić i njegova verenica Barbara Bobak veoma su aktivni na društvenoj mreži Instagram, te neretko sa pratiocima dele i dogodovštine iz svoje svakodnevnice. Ovoga puta par je pokazao kako provode slobodno vreme i zabavljaju se sa Lazićevom ćerkom iz prvog braka.

Naime, Lorena i Barbara su došle na ideju da našminkaju Darka, zbog čega je pevačeva naslednica bila neizmerno ushićena.

Lazić je na sve načine pokušao da izbegne puderisanje i stavljanje sjaja i veštačkih trepavica, ali pored dve devojke, to mu nije pošlo za rukom.

Lazić se pohvalio kako su ga verenica i ćerka udesile, a ono što je i te kako primetno jeste da Barbara i Lorena i te kako lepo funkcionišu.

Podstimo, Darko je nedavno verio Barbaru dijamantskim prstenom, a pevačica je otkrila kako je izgledao trenutak kada ju je zaprosio.

- Darko i ja smo šetali kroz jedan tržni centar u Americi i on mi je predložio, kada smo prošli pored zlatare da uđemo i pogledamo šta imaju. Kada smo ušli, samo mi je rekao: "Biraj!" I ja sam izabrala, i to je to. Zna Darko da ja sam ja taj tip, da je kleknuo na kolena ili tome slično to bi mi već bilo presmešno, a ovo mi je bilo jako zanimljivo - kaže Barbara koja je zadovoljna što je Lazić nije zaprosio na neki od "kliše" načina.

Autor: P.R.