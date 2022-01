Iskreno!

Posle raskida veze sa Mihajlom Veruovićem Vojažem, Anđela Ignjatović Breskvica uplovila je u novu vezu, ali sadašnjeg dečka krije od očiju javnosti.

- Nisu pogodili. Ja sam u vezi, samo niko nije pogodio ko je i neće pogoditi. Naučila sam da sve što radim krijem. Niko ne zna gde sam i šta radim i to mi je najvažnije, da imam svoj mir. On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - priča Breskvica.

Ona se dotakla i prerane smrti jutjuberke Kristine Kike Đukić.

- Nisam poznavala Kiku, ali mi je bilo jako žao. Gledala sam je na Jutjubu povremeno. Ne mogu previše da komentarišem jer ne znam šta se tu tačno desilo. Smatram da niko od nas ne zna sem njene porodice i da je njima najteže. Stvarno nema smisla da ja pričam o tome. Ne želim da ulazim u njihovu privatnost, naprosto što možda njima smeta ako neko priča o tome - rekla je ona i dodala:

- Želim samo na neki način, ako mogu da pružim podršku njenoj porodici. Mislim da smo se svi u ovom poslu susreli sa sajber nasiljem, samo se svako drugačije nosi sa time. Ja sam ceo život doživljavala prozivke od strane druge dece, jer sam se izdvajala. Navikla sam da se nosim sa time i da se na neki način borim i nikada mi nije nešto preterano smetalo, jer sam takva, ne obraćam previše pažnju. Nemam problem sa tim. Možda mi u nekom momentu zasmeta, jer je to normalno, ali ne pridajem puno pažnje tome.

Breskvica je otkrila i kako se borila sa negativnim komentarima na društvenim mrežama.

- Ljudi uglavnom vređaju na osnovu fizičkog izgleda. Meni u poslednje vreme govore kako sam se mnogo ugojila, a ne znaju da je to nešto što sam ja želela. Ja sam sebi bila premršava i želela sam da se ugojim. Krenula sam na trening... Ponekad, ti komentari znaju da budu smešni, pa ih podelim sa porodicom i prijateljima, pa im se smejemo - ispričala je pevačica.

Autor: P.R.