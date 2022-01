Šok za šokom!

Sinoćne nominacije u "Zadruzi 5" bile su poprilično turbulentne, s obzirom da su potrčci bili bivši emotivni partneri, Dalila Dragojević i Filip Car, koje zadrugari nisu poštedeli. Iako je Dalila bila u nervnom rastrojstvu, to nije sprečilo ukućane da je žestoko iskritikuju zbog ponašanja.

Na red da nominuje došao je Lazar Čolić Zola, koji je bio surov, te je izlaganjem dodatno isprovocirao Dalilu i doveo je do pucanja. Ona ga je prekinula i odbrusila mu, a zatim otišla u pušionicu, gde se rasplakala.

Zadrugari su redom nominovali, a svi su jedva čekali da čuju Dejanovo mišljenje. On joj je veoma direktno poručio da je presekao i da bilo kakvo pomirenje više ne dolazi u obzir, dok je Dalila grcala u suzama zbog svake njegove izgovorene reči:

Ma da, ona priča kako je Filip uz nju, kako je podržava,a onda se meni pose*e na glavu. Pa onda dođe i kaže da se ja ne borim za nju. Ona priča o se*su sa njim da bi se to pisalo, ja sam imao se*s iz ljubavi, to se nije videlo, a njihova grmilica, svuda je bila. Ja sam sebe demolirao, i to je bio pečat mog ponašannja, sve sam pokazao ono veče. Što više raazmišljam sve govorim, jutros mi je bilo teško, da li da odem sa njom, a onda što bih. Meni su krenule halucinacije, a ona prolazi sa svojim momkom i ide u krevet, jer je mene izbacila iz kreveta. Neka se pokaže ima pet meseci, da se opere, ali nema tu nade. Ja šansu da dajem neću, a možda ćemo imati konverzaciju kao koronu, socijalna distanca. Moram da joj aplaudiram na njen ljubavnim snimak, evo aplauz, ja bih joj lupio šamar, polio bih je vodom da je osvestim, ali ne vredi, polio sam je i ništa Ona je oprala sve ženske osobe od Farme do Zadruge što je rekla Aleksandra. Kada sam je savetovao kada sam se pomirio sa njom, ali nije vredelo, ona je diskvalifikovala Maju koliko i on. Oboje su krivi. Sada kada su imala mu*a da flertuješ sa njim, posle onoga što sam ti dao drugu šancu. Mi u kazinu, oni flertuju, ja mislim da se pomerim da im ne smetam, a ona mi kaže da ja pravim problem. Njoj je drago što je Filip teši, trebalo je jutros njega da probudim da je uteši. Ja sam sebe dao iznad maksimuma, a svoje kvalitete sam zakopao, zbog koga, nekog koji mi uzima ćebe, a ja sam kao neki ker, ne razumem, a onda mi pali igračke. Ona mene stvalja na listu čekanja, a svi operateri zauzeti, e sada draga nastavi kako želiš. Mojima je bilo teško da uđu za Novu godinu, a ja se trudim da balansiram između njih i nje, zarad čega da se ona tako ponaša. Meni jeste drago što ona ima sa kim da priča, ali kada budem bezobrazna, ja ću biti još bezobrazniji, ja sam pun besa, nemam više kočnicu, idem samo pun gas, a opet propustiću pešaka pa šta on uradi. ja sam krenuo svojim putem, bez nje, dao sam sve od sebe, a ona to nije cenila, ja vidim dosta stvari, a ona misli da ne vidim. Mensur i ona su slični, ali on neće da povredi, on juri oko Milice i dalje, a ona je mene kopačkama šutira. Ja neću kao Ša da ulazim sledeće godine da se perem, ja sam sada precrtao. Gotovo je sve, ja neću da mi se neko drugi use*ava u život, ko zna koliko ona snimaka ima sa njim. Oni se gledaju, epvaju jedno drugom, a ja ću ljudima da dajem savet da ne daju nikome drugu šansu. Ja ću da budem Cedevita za Dalilu i Cara, šalite im kamion da pijemo svi. Ja sam odučio da bude tako, ali neću komemntarisati, osim kada budu pitanja. Opet ću sačuvati Dalilu, jer smatram da će joj biti bolje sa ljudima, i pred svega šta mi je uradila, ja joj dajem šansu,a ona kako hoće. Pitanje je samo da li će tebe neko ženiti posle toga. Dozovi se svesti, žensko si, i ja ću sada sesti i mene više ne zanima to - rekao je Dejan

Naravno, ovo je na Dalilu ostavilo utisak, pa je to jedino na šta se osvrnula. Naime, kada su ukućani nominovali i odlučili da u izolaciju pošalju Dalilu, ona je odgovorila na Dejanovo izlaganje i "oprostila" se od njega.

Neka moja trauma i sve ono što mi se desilo, doživela sam to lično. Stiže me sve sada, plašim se samoće, udjem u dubiozu i to su ti neki momenti gde sebe uvučem u neku depresiju. Mislim da neću funkcionisati sa njim. Drugačije je kada odeš na put bez povratka i kada imaš neku osobu ovde. Mislila sam da ću drugačije da završim ove nominacije, ali eto došlo je do toga da sama sebe gledam u ogledalo. Shvatila sam šta se desilo, žao mi je, ali to ne mogu da ispravim. Jutros sam ga probudili i rekla da mi je žao, mi najbolje poznajemo naš život. Ljudi ovde pričaju ali ne mogu znati sve. Ništa se više ne može pregurati, on je krenuo novim putem i vidim ja to. Želim mu sreću ali dobro. Kada izađem napolju uvek bude ta samoća, ja nema ni brata ni sestru. Zahvaliću se Sanji za ovo večeras, meni su nominacije uvek bile bitne, ja čujem sve ko šta kaže. Niko me ne može kupiti. Prestaću da povređujem sebe više, teško mi je. Ne znam koliko će me čekati još lepih stvari. Znam ja sebe. U jako velikoj sam crnini, izgubila sam ono što je vredelo i što se uvek bio uz mene. Ja sam njega povređivala, znam to, posvetiću se sebe koliko, mogu najviše želim da odem kući ali to nije rešenje - pričala je Dalila kroz suze!

Nakon njene završne reči, Milan Milošević je zadrugarima saopštio da sa njom u izolaciju i duel ide Nevena Miličević, što je mnoge iznenadilo, ali ne i nju. Milan je, zatim, napustio imanje, pa je došlo vreme za Igru istine.

Filip Car je zatekao Dalilu u pušionici, pa joj je prišao, pokušavajući da je osvesti i vrati je na pravi put, kako on kaže. Iako ona nije bila raspoložena za razgovor sa njim, on joj je još jednom dokazao da će biti uz nju po svaku cenz.

Je l' treba ja da te promenim, da ti pokažem pravi put. Reci mi šta ti to znači, za stolom deluješ kao umrla, Irma i Matora te oplakuju, ne mpžeš to sebi da radiš - rekao je Car.

Igru istine je započeo Nenad Aleksić Ša, pa prvo pitanje postavio baš Dejanu. Njega, kao i mnoge, zanimalo je da li i kako reaguje na ovo Dalilino stanje i šta misli da je pozadina svega, a on je ponovo bio surov prema bivšoj supruzi:

Taj njen pad, pa dizanje je klasika. Ne znam, ne mogu iskreno da ti kažem, jer sam već poverovao u neke gluposti ali šta je ona htela sa tim izlaganjem ne znam, verovatno je htela da sebi olakša i to je to. Ona je možda ovo uradila da bi izazvala Carevu reakciju - odgovorio je Dejan.

Ne, po prvi put sam shvatila da šta si odlučio i kako jeste. Đole me je nasmeajo i oživela sam posle. Ne treba da hodam u bademantilu i budem tužna. Matora je bila surovo iskrena prema meni kao i Irma, još i neki ljudi tako - govorila je Dalila.

Mensur Ajdarpašić je takođe dobio priliku da nekoga pita ono što ga zanima, a on se obratio Caru i postavi mu pitanje na temu njegovog odnosa sa Anom Jovanović.

Da li si iskreno zamerio Ani dalju komunikaciju sa mnom, video sam u toaletu, da li ti je to zasmetalo i da li ti vidiš sebe u vezi sa njom? - pitao ga je Mensur.

Reći ću ti iskreno, kroz šalu sam pominjao tebe, ništa specijalno, ali kao kroz šalu. Ja sam to kroz šalu. Kada sam bio zaljubljen u Dalili nikada nisam se štedeo da kažem nešto. Ana je bila zanimljiva kada je ušla, ali ja nisam spreman za nju, ni najmanje, sve i kada bih hteo. Nisam ravnodušan posle Maje. Treba mi puno poverenja i snage da pristupim, drugačije je kada si mlad, draga mi je ali je ne gledam na taj način - odgovorio je Filip Car.

Kako je pomenuo Maju Marinković, ne sluteći da ona sad uživa sa Milanom Jankovićem Čorbom, zadrugari su pitali Cara da li bi ponovio vezu sa Majom ili ipak sa Dalilom.

Ni sa jednom, ne znam koji odnos je gori. Iste su mi, Maju ja volim, osobe koje me mogu iznervirati su osobe koje volim. Više sam bio zaljubljen u Dalilu, ali Maju sam više voleo. Pre bih izabrao Maju... Sa njom sam bio duže, još je nisam izbacio iz glave. Dalila je bolji materijal ali svojim stavom ne dozvoljava da muškarac bude dominantan u odnosu... Ne bi mi bilo svejedno kada bih je video ovde na vratima - odgovorio je Filip Car.

Potpuno neočekivano, u toku Igri istine došlo je do nove svađe Dalile i Cara, kada je on postavio uvredljivo pitanje. Naime, on je pitao Irmu Sejranić da li je Dalila "after devojka" i da li tome služi, a Dragojevićka je burno reagovala i pre samog odgovora.

Mama, ne slušaj ovo, ovo radi zato što ne reagujem - rekla je Dalila.

Ja sam ovde semafor za tvoje učešće ovde - poručio je Car Dalili.

Ali tu Filip nije stao. Ubrzo se udružio sa Stefanom Karićem, pa nastavio da urniše Dalilu zbog postupaka.

Je li ti smatraš da se ja trebam sažaliti na nju i njene suze ili treba da budem ovako surovo realan? - pitao je Car Karića.

Mislim da ste vi jedan jedino razgovor imali u ekonomskom, nije urodio plodom, htela je da ti probudi grižu savest kao i Dejanu... Bolje je da nemate komunikaciju i da imaš ovaj stav - odgovorio je Karić.

Dalila je, po ko zna koji put, odlučila da više nema komunikaciju sa Carem, a gotovo niko od cimera joj nije poverovao.

Ana Jovanović priznala je da joj se više ne dopada Mensur, ali da postoji neki muškarac u kući koji joj se sada sviđa, a svi su mislili da aludira na Dejana. Dalilu je ovo pecnulo, pa se obrušila na Anu i sasula joj sve u lice:

Tebi se on sviđa od kako si ušla, videla sam ja kako ga gledaš, kako se ponašaš prema meni, sada se družite - rekla je Dalila.

Iako više nisu zajedno, Milica Veselinović i Mensur se svađaju kao pravi ljubavni par. Naime, Milica je otišla da se istušira, a Mensur je primetio da se u to vreme u toaletu našao i Fran Pujas, zbog čega je napravio ljubomornu scenu.

Taman kad su zadrugari otišli na spavanje, Tara Simov i Ša podigli su sve ukućane na noge i napravili totalni haos u spavaćoj sobi, zbog čega je moralo da odreaguje i obezbeđenje. Naime, oni su se prvo posvađali, nakog čega je došlo i do brutalnog fizičkog okršaja.

Da li vidiš sa kim sam bio? Ku*vo narkomanska, ku*vo raspala! Ka*anje i gudra joj fali! - besneo je Ša.

Autor: M. I.