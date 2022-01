NE GLEDAM TI JA TE namontirane devojke!

Filip Đukić u klinču sa koleginicom Milicom Kemez.

Ako želite mirno jutro, bez ičega da vas dodatno prodrma, nažalost niste na pravom mestu...Ali ako želite jutro gde se momentalno razbuđujete i što je još važnije – u kom želite da nastavite da budete budni, gde ne trepćete i želite da se lavina svega nikada ne zaustavi – na pravom ste mestu! Emisija na RED TVu „Ne gledam ti ja to“ sa voditeljskom postavkom koju čine Jelena Pešić, Milica Kemez, Bora Santana i Filip Đukić definitivno je prava stvar za vas.

„Ne gledam ti ja to“ na RED TVu donosi pregled predhodne noći u najgledanijem rijaliti formatu „Zadruga 5“, ali i najzanimljivije situacije koje su obeležile dan za nama, komentarisanje Youtube trendinga u Srbiji. Tu su i razgovori sa specijalnim gostima, zanimljivi zadaci, mimovi i sve što je aktuelno na društvenim mrežama.

Danas, Milica, Jelena, Filip i Bora ugostili su čuvenu frizerku Svetlanu Bubanju, poznatiju kao Bucku. Bucka je komentarisala njihove frizure, aktuelne trendove, kao i frizure Zadrugara.

Tokom emisije voditelji su pored aktuelnosti iz “Zadruge 5” otvorili mnoge teme - od toga šta ih motiviše na svakodnevnom nivou, do nezaobilaznih muško-ženskih odnosa u samom finalu emisije. Tada je došlo do žestoke rasprave između Filipa Đukića i Milice Kemez. Filip je apelovao na prirodan izgled i poželeo više prirodnih devojaka, i požalio se na devojake koje preteruju sa filterima, filerima i estetskim zahvatima. Milica je to shvatila kao licemerje, jer muškarci obično zvocaju devojkama što se sređuju, dok se za baš takvima koje je Filip opisao da ne valjaju - okreću na ulici.

Hmm...hmm..Mi znamo samo jednu Filipovu bivšu da je bila skroz prirodna! A vi!?

Kuvanje, muvanje, rvanje i smejanje je sve ono što ne smete da propustite radnim danima od 07 do 12 časova u najluđem jutarnjem programu “Ne gledam ti ja to” na Red TVu.

Autor: S.P.