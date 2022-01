'TO JE PRAVA LJUBAV' Nakon pomirenja Dalile i Cara, za Pink.rs oglasila se njena drugarica! OSULA PALJBU po Dejanu, a za Filipa je rekla OVO!

Uvek je bila za njih dvoje!

Nakon pomirenje Dalile Dragojević i Filipa Cara koje se desilo ranom zorom, za Pink.rs se oglasila Dalilina drugarica iz detinjstva, koja je priznala da je najsrećnija na svetu.

- Napokon da se to desilo! Presrećna sam, nadam se da onog ljigavca Dejana neće više ni pogledati, a kamoli da mu se obrati, posle svega što joj je uradio. On ju je psihički uništavao, a sa Filipom je procvetala, on je pravi momak za nju! - rekla je Dalilina drugarica pa otrkila sledeće:

- Dalila je uvek želela kraj sebe muškarca koji će stati za nju, a svi smo videli kako je Car krenuo da se bori za njenu ljubav. On joj je iako nisu bili u dobrim odnosima davao savete kao pravi muškarac, i na sve načine je pokušavao da je podigne kada joj je bilo teško, za razliku od onog Dejana koji ju je uništavao! Nadam se da su Filip i ona shvatili koliko jedno drugom znače i da su shvatili da je to jedina prava ljubav koju će oboje imati, a celo Dalilino društvo će ih podržavati - rekla je Dragojevićkina drugarica.

Autor: Pink.rs