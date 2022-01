'MENI JE PROPAST SVETA DA MI OVAKVA RODI!' Viktorija ucenjivala Marka trudnoćom, on odlučio da odbaci DECE, kao da nije njegovo! (VIDEO)

Pokajao se zbog odnosa sa njom!

Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić su se raspravljali do ranih jutarnjih časova, a ona ga je sve vreme ucenjivala detetom, koje on nije želeo sa njom. Neprestano mu se smejala u lice, dok je on penio:

Nije dostojna da mi rodi dete, nije dostojna! A zašto sam je*avao, zato što sam budala - vikao je Marko.

Ja ću roditi dete zbog sebe, ne zbog tebe. Ja ti se kunem u sve da ću roditi dete - smejala se Viktorija.

Ja svoju genetiku ne želim davati nekome ko ne zaslužuje. To je iskorišćavanje. Meni je propast sveta da mi ovakva rodi dete - nervirao se on.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.