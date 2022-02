'NE MOGU DA ŽIVIM SAMO OD GLUME' Aleksandar Radojičić progovorio o finansijskim problemima: Imam dete, moram da se pokrenem!

Otvorio dušu!

Glumac Aleksandar Radojičić kaže da nema taj luksuz u životu da može da se bavi samo glumom i da ne brine da li će imati da jede ili ne.

Kada su uloge koje priželjkuje u pitanju, Aleksandar kaže da je spreman za nove izazove.

- Odnedavno sam član Beogradskog dramskog pozorišta i znam otprilike šta ću igrati u pozorištu i radujem se tome. Voleo bih što raznovrsnije, naravno. Voleo bih da me nateraju da kopam malo dublje, da se više posvetim, neki novi izazov.

Kao i njegovim kolegama, i za Radojčića gluma u pozorištu nosi sa sobom posebnu emociju zbog publike i njene momentalne reakcije.

- Satisfakcija je i jedno i drugo. Uglavnom ne volim da delim, jer sve ima svoju draž, ali naravno da je posebna draž kada imate konekciju sa publikom.

Ne krije da su se dešavali momenti kada je razmišljao i bio nesiguran pri izvođenjenju pojedinih uloga.

- Da, dosta puta se to desilo. Da li će sve ispasti kako treba ne znate do samog kraja, ali da sam bio nesiguran i da sam razmišljao, da. Samouvereno ulazim u svaki projekat, ali prosto preispitujem se do premijere pa čak i nakon, da li sam dobro razumeo ili može li to i drugačije. Pozorište zato i jeste posebno, jer može da se menja. Kako sazrevate, otvara vam se neka nova fioka u glavi, otvara vam se da neka uloga koju igrate već nekoliko godina prosto niste je gledali iz tog ugla i onda možete malo i da korigujete.

Za razliku od ostalih, Aleksandar nema problem da uskladi privatni život sa poslovnim, kao ni sa nedostatkom vremena.

- Uspevam i mislim da imam još vremena i da bih mogao još neke stvari tu da udenem. Ja volim aktivan život. Nekom sa strane bi to delovalo kao previše nekih obaveza, ali meni prija to. Nema uvek vremena koliko biste hteli u datom trenutku, ali trudim se da gledam imam vremena za sebi drage osobe.

- Vreme sa meni dragim osobama je ono što mi puni baterije. Nakon celog dana snimanja, nemam običaj da odem u krevet iako sam mrtav umoran. Moram da ostavim vreme za voljene osobe - kaže Radojčić koji je emotivno ispunjen već dugi niz godina i dodaje:

- Ne pričam toliko o toj intimnoj strani života, jer mislim da nema potrebe i da na taj način čuvam taj odnos.

Podržaće ćerku Aju kojom god profesijom bude izabrala da se bavi, jer kako ističe njemu je najbitnije da ona bude srećna.

- Još uvek nema ambicija da se bavi glumom na bilo koji način. Nemam želju da se bavi glumom već onim sto bi je činilo srećnom. Ja ću je podržati sta god da odluči. Ako to bude gluma, ja je neću sputavati. Moja ambicija je samo da ona bude srećna čime god se bude bavila.

Na pitanja da li od glume može da se živi u Srbiji i da li mu pomaže reklamiranje proizvoda na društvenim mrežama, Aleksandar odgovara:

- Mora dosta stvari da se poklopi, da se poklope projekti i da to bude učestalo. Ljudi u našem poslu moraju da se bave i snimanjem i pozorištem i reklamom i Instagramom i da na taj način prosto imaju konstantan priliv novca - iskreno kaže i dodaje:

- To je danas jako rasprostranjeno i vreme u kom mi danas živimo. Sve je na prodaju i sve je reklama. Naravno, i u tome treba imati meru i treba znati da proceniš iza čega možeš da staneš, a iza čega ne.

Ne krije da su postojali trenuci finansijskih poteškoća kada je shvatio da mora imati i druge izvore novca.

- Jesam, naravno. Nemam taj luksuz da razmišljam samo gluma ili ništa pa da li ću ja imati da jedem ili ne, jer ja ipak imam i dete. Shvatio sam da moram da se bavim još nekim stvarima i da se pokrenem. Čak i kada ima posla, shvatam da uvek moram da imam i plan B.

Autor: M.K.