Bez dlake na jeziku!

Nakon najsvežijih dešavanja na relaciji Filip Car - Dalila Dragojević, oglasio se njegov prijatelj Bruno Uremović. On je za Pink.rs prokomentarisao zbližavanje Cara i Dalile u rijalitiju i njihov sve prisniji odnos, poljupce i zagrljaje, te progovorio o njihovom konačnom pomirenju i budućnosti.

Tom prilikom, Bruno je prokomentarisao i odlazak Filipove bivše devojke i nekadašnje zadrugarke Maje Marinković na Kosovo kod Milana Jankovića Čorbe, kao i Carevu reakciju na to.

- Ne znam šta bih rekao za Filipa i Dalilu, ja ga podržavam u njegovom odabiru uvek, iako sam protiv toga generalno. Za Maju ne znam šta da kažem, sa njom je trebalo da bude isključivo prijatelj i da nema nikakav odnos, ali lako je to reći sa strane. Nije niko u njegovoj glavi i koži, a da li ima emocije prema Maji, to samo on zna. Da mu nije bilo svejedno verujem da nije kad je čuo da je sa drugim, ali šta tu možeš očekivati od takvih cura koje se inate i ne drže do svoje časti da ih može imati ko god hoće. I one normalne naprave od sebe ono što ne treba, a kamoli cure kojima je normalno da dele, a rade stvari za zamisliti se. Opet je drugačije bit muško i žensko, tako da tu treba birati jako oprezno i kad dobro izabereš ne znaš gde si i da li će bit sve dobro ili ne, tako da je tu teško komentarisati i prognozirati bilo šta - poručio je Bruno za Pink.rs.

Autor: M.K.