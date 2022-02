Prisetio se teških, ali i lepih trenutaka.

Učesnik Zadruge 5 Dejan Dragojević u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svim gorućim temama kada je njegov život u pitanju.

Između iostalog, Dejan je istakao koliko se kaje što je odbacio svoju porodicu, a otkriva i detalje života sa Dalilom Dragojević u Bosnu, kao i istinu o odnosu sa njenim roditeljima.

- Koštao me je taj ludi kamen, ali nisam mogao da vidim to, jer nisi svestan realnosti. Ljudi kao ljudi preuveličavaju neke stvari. Najteže je priznati istinu i reći kao što vidiš. Zaljubio sam se, poleteo sam, mislio sam da sam najpametniji, u stvari sam srljao u provaliju i sada znam da mi to nije bilo potrebno. Nije loše kad se čovek zaljubi, loše je kad žurite. Dok si zaljubljen spreman si na sve, posle se sve menja... Najbitnije je da si srećan, ja nisam bio. Mislio sam da sam bio srećan, u tom trenutku sam osećao da mi je lepo, u dubini sam patio, najviše oko porodice - počinje Dejan i otkriva koliko se kaje zbog nekadašnjeg lošeg odnosa sa svojom porodicom.

- Ne da meni neko nije dozvolio, tu je bilo situacija da se meni puni glava... Kad je čovek zaljubljen, spreman je na sve, a to nije dobro. Bio sam spreman da se odreknem porodice zbog devojke. Da sam ih tada poslušao, bilo bi drugačije. Nisam ja slušao okolinu, pokušavao sam da rešim taj odnos. Ušli smo u svet medija, taj svet je surov. Maltene su nas psihički zlostavljali sa svih strana. Slali su nam neke negativne komentare... To me je nerviralo, sve to što je po novinama izlazilo. Sve je to uticalo, izazivalo je neki crv sumnje. Terao sam inat u želji da pokažem da to nije istina. Terao sam inat svojoj porodici. Sada oni mene treba da prihvate, kad je mene ona izdala. Kad tad bi me izdala. Ja sam se i ove borio protiv svega i svih. Kad sam izgubio sve, pojavila se porodica, ona koju sam ja odbacio. Ja sam sam imao svoje odluke. Sada mi je žao zbog svake svoje reakcije prema porodici, jer se sada svojoj porodici vraćam - poručuje Dejan i otkriva kakav je bio njegov život sa Dalilom u Bosni.

- Bilo mi je super u Bosni, kuća je ekstra, svuda sam lepo prihvaćen, pa sam bio i tamo. Problem je nastao kad majka nije htela da dignemo sprat na kući, onda sam tražio plac, nisu hteli da mi daju, da mi pomognu. Majka je rekla da će mi dati jednu sobu, pa da vidimo da li ćemo se skontati. U međuvremenu se javio Dalilin otac koji je imao plac u Bosni. On je nama taj plac poklonio i mi smo na tom placu zajedničkim novcem podigli kuću. Imali smo mladalački život, lepo je bilo. Živeli smo tip top. Sa svima sam bio dobar, gledali su nas kao nešto normalno. Svaki dan smo menjali destinacije. Kajem se za izgubljeno vreme koje ne mogu da nadoknadim zbog porodice. Ne kajem se zbog lepo provedenog vremena - rekao je Dejan i otkrio istinu o odnosu sa Dalilinim roditeljima.

- I sa Dalilinim ocem i sa majkom sam bio super. Dalila je bila u dobrim odnosima sa mojim ocem, čuli su se. Ja nisam hteo da se javim Davidu, on je mene povredio kao stariji brat. Mogli su da spuste loptu, David je mogao da spusti loptu, i tada kad je David došao kod nas bilo mi je drago - kaže Dragojević i otkriva u kojim momentima mu je porodica najviše nedostajala.

- Najviše su mi falili, dok su bili praznici. Nekako smo uvek čekali taj dan da kitimo jelku. Navika je navika. Uvek je bila euforija, ludnica... Tada sam bio najsvesniji da ih nemam. Sa tatom sam sve vreme imao komunikaciju, sa ostatkom porodice nisam. Da mogu da vratim vreme, vratio bih nazad...

Autor: M.K.