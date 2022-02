PREMINULA MLADA RIJALITI UČESNICA: Pronađena mrtva, sumnja se da se u snu ugušila ugljen-monoksidom!

TUGA!

Učesnica jednog hrvatskog rijaliti programa Anja Boronjek, tragično je preminula u 38. godini. Naime, u porodičnoj kući u Novoj Gradiški (Hrvatska) pronađeni su mrtvi T.K. i njegova prijateljica Anja Boronjek. Sumnja se da ih je ugušio ugljen-monoksid.

Da se u Novoj gradiški dogodila ova tragedija, potvrđeno je i iz tamošnje policije.

- Uviđajem je utvrđeno da je u vremenu od 3. do 5. februara, usled neispravnosti instalacija peći na kruta goriva, došlo do isticanja plina ugljen monoksida u prostorije porodične kuće, što je dovelo do trovanja i smrti dve osobe u Novoj Gradiški, u Ulici M. Jurić Zagorke, u subotu, oko 17.30 sati, u porodičnoj kući, pronađena su dva mrtva tela (muškarac rođ. 1982. i žena rođ. 1984.) - saopšteno je iz policije.

Anju Boronjek je hrvatska, ali i domaća publika imala priliku da upozna u popularnom rijalitiju 2016. godine. Tamo je pokušavala da nađe ljubav, a za oko joj je zapao farmer Alojz u kojeg se jako zaljubila.

Autor: M.M.