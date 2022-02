VUČIĆ I ANEGDOTA O MALINAMA! Premijerkina priča nasmejala sve: Bilo je 6 ujutru, zove mene predsednik...

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostujući u emisiji "AmiG show" na TV Pink na pitanje voditelja Ognjena Amidžića kakav je predsednik Srbije privatno, premijerka je ispričala anegdotu i time naglasila da je on uvek u poslu i da uvek razmišlja o Srbiji.

- Bilo je 6 ujutru, zvonio mi je telefon. Javljam se, zove me predsednik. Začudila sam se što me zove toliko rano. Kaže - zašto uvozimo maline iz Maroka i kako to utiče na naš BDP?

- Ja u šoku, mislim se, kakve maline odjednom. Na šta mi je on odgovorio da jede maline i da vidi na pakovanju da piše da su iz Maroka. Odmah sam zvala Nedimovića i pitala ga zašto su maline iz Maroka, i kako utiče na BPD, te rekla da me je predsednik zvao. Rekla sam mu da odmah to reši.

Nasmejala je mnoge i kroz smeh izgovorila da je Aleksandar Vučić kao predsednik veoma posvećen Srbiji i svemu što se nje tiče. Pa, i u ranu zoru.