ALEKSANDRA MLADENOVIĆ PONOVO ZALJUBLJENA! Priznala sve u ''Magazinu In'', a majka ove poznate pevačice iznela ŠOK detalje ćerkine prošlosti: Dugo je bila DEČAK! (VIDEO)

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković u najnovijem izdanju ugostiće: Dušicu Jakovljević, Suzanu Mančić, Aleksandru Mladenović, Miju Borisavljević, Vanju Mijatović i Snežanu Đurišić. Međutim, one nisu došle same, već su im društvo u studiju pravili članovi porodice.

Pevačica Aleksandra Mladenović tom prilikom je priznala da je ponovo zauzeta, te da uživa u ljubavi sa novim emotivnim partnerom.

- Ponovo sam zaljubljena, da! - rekla je Aleksandra ponosno s osmehom na licu i dobila aplauz.

Pevačica Mia Borisavljević se u emisiji pojavila sa majkom Lidijom, koja je otkrila hit detalje iz ćerkine prošlosti.

- Bila je uvek lepa, ali je dugo bila dečak. Mi smo i hteli da bude dečak, ali... - rekla je pevačicina majka i nasmejala sve u studiju.

Autor: M.K.