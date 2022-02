Ivana Stanković je prva srpska manekenka koja se našla na naslovnici magazina Vogue, devojka koja je sarađivala sa najvećim svetskim brendovima i šetala pistom uz Naomi, Lindu, Sindi, a veliki Armani je nagovorio da se ošiša na kratko.

„Armani je gospodin, on je jednako stil. Na kraju su me on i njegovi saradnici nagovorili da se ošišam iako ja to nisam htela. Uvek mi je bio san da imam dužu kosu, sa njom izgledam i lepše i mlađe“, prisetila se u jednoj emisiji Ivana saradnje sa velikim kreatorom kom je bila muza.

Ispričala je i da je, s druge strane, vrlo zahtevno bilo raditi sa Kelvinom Klajnom.

„Ali kada sam čula koliko ću biti plaćena po satu za to da na meni probaju i šiju modele, kao i da će sa njom biti Kejt Mos – predomislila sam se.“

A kako je Ivana došla do svega toga?

Rano je osetila da joj je moda u krvi, pa se prijavila na konkurs zagrebačkog magazina „Svijet“, koji je organizovao domaći izbor za „Fordovo lice“. Onda ju je modna agencija Ford pozvala da radi za njih u Njujorku. Zbog posla je morala vanredno da završi poslednja dva razreda srednje škole, ali znala je da ide u nešto što voli.

I desio se uspeh. Osvanula je na naslovnici španskog uzdanja magazina Vogue i, kao prva srpska manekenka koja je to uspela, vinula se u zvezde modnog sveta.

Onda su velika imena redom počela da je zovu, među njima i Dona Karan, Donatela Versaće za reviju na čuvenom Španskom trgu u Rimu, Roberto Kavali, Guči, Armani, Dolče i Gabana…

Bila je Armanijeva muza, a na pisti koračala uz Naomi Kembel, Kejt Mos, Sindi Kroford, Kristi Terlington, Klaudiju Šifer, Lindu Evangelistu, Evu Hercigovu.

Ivana je ostala poznata i po čuvenoj kampanji za naočare brenda Roberto Kavali sa Brusom Vilisom.

Nakon svih uspeha po svetu Ivana se skrasila u Beogradu. U međuvremenu je izdala par knjiga sa zanimljivim detaljima iz svoje bogate karijere.

„Moji „penzionerski“ dani su lepi, ispunjeni ljubavlju, srećom, nekim stvarima za koje nisam imala vremena. Živela sam život u koferu, ali bio je to život o kome sam sanjala. Ja i sada putujem mnogo, ali turistički, tako da i u tome uživam. Ali mnogo mi znači to što i dalje imam ponude iz inostranstva za razna snimanja, editorijale… mnogo mi znači jer znam da, ako poželim, mogu da se vratim poslu“, ispričala je ona pre par godina.

Godine 2017. se verila sa Dejanom Božovićem, koji godinama živi i radi u inostranstvu, a u javnosti bi povremeno procurila tek poneka zajednička fotografija.

Prethodno se govorilo da je kratko bila u ljubavi sa našim glumcem Vukom Kostićem.

Inače, Ivana se prošle godine oglasila i povodom optužbi Milene Radulović da ju je učitelj glume Mika Antić zlostavljao, pre svega jer je i ona išla na časove u istu školu.

„Ako je istina, ovo je strašno, zaista. I sama sam bila član dramske grupe kao i nebrojeno mnogo današnjih uspešnih glumaca… Mika jeste bio vrlo, vrlo strog, za neka moja shvatanja i tada i sada, njegove pedagoške metode su bile pogrešne. Kada sam izrazila želju da se uporedo bavim manekenstvom, rekao je da biram između grupe i manekenstva. U roku od minut sam odabrala, naravno, manekenstvo“, napisala je Ivana na Instagramu.

Autor: M.M.