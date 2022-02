ZABORAVIO I ŽENU I MIMU! Gruja danas posvetio pažnju samo jednoj zadrugarki! EVO ŠTA JE RADIO ZA NJU! (VIDEO)

Nove simpatije?!

Nikola Grujić Gruja na neki način je obeležio Zadrugu 5. On je javno prevario svoju suprugu Ljilju, i ušao u turbulentnui vezu sa Milanom Šarac Mimom, međutim ni to nije potrajalo. Gruja i Mima su prekinuli njihov odnos da Nedelje ljubavni, ali danas na Dan zaljubljenih on njoj nije posvetio pažnju već nekoj drugoj zadruagrki.

Naime, Gruja je sve vreme pevao sa Monikom Jovanoviski, i ulepšavao joj dan. Da li tu ima nešto više do druženja, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.