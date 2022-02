Nakon što je Dejan raskinuo sa Aleks, za Pink.rs se oglasila Dalilina kuma! Žestoko osudila Dragojevića, pa OTKRILA NJEGOV PLAN!

Provalila ga!

U toku današnjeg dana, Dejan Dragojević je raskinuo sa Aleksandrom Nikolić. Nikome nije bio jasan razlog raskida, dok se za nas portal nije oglasila kuma Dalile Dragojević, koja je ubeđena u Dejanov plan za rijaliti.

- Iskreno ja uopšte nisam iznenađena njihovom raskidom, to je od starta bila Dejanova igra. On ne može da podnese da je Dalila srećna, pa sve radi zbog rijalitija. To što radi je Dejan, ne može toliko da glumi, jednostavno on uživa u rijalitiju i svojom igrom se pere od toga što i dalje tuguje za mojom kumom - otkrila nam je Dalilina kuma.

Autor: Pink.rs