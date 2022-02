TRANSFORMACIJA VREDNA 3700 EVRA NIJE BILA DOVOLJNA! Ermina Pašović posle operacije nosa i kapaka još jedan detalj na sebi PROMENILA! (FOTO)

Bivša zadrugarka ne prestaje da iznenađuje.

Ermina Pašović ostala je upamćena po svom učešću u rijalitiju "Zadruga" kao neko bez dlake na jeziku. Tada je pažnju javnosti privlačila svojim ponašanjem, a nedavno je sve iznenadila novim, osveženim izgledom. Bivša zadrugarka operisala je nos i kapke.

Sada je odlučila da se još malo dotera, pa je skratila kosu do ramena i izvukla pramenove. Na račun svog izgleda Pašovićeva dobija samo reči hvale.

- Ja sam osoba koja se plaši igle. Zato nisam se nikad usudila bilo šta da radim na sebi, bila sam na više klinika, ali me niko nije ubedio... Verovali vi meni da bol osetila nisam, ni dan danas mi nije jasno kako. Nakon 7 dana su mi izvađeni tamponi i 4 mala konca, ni to ne boli nego je olakšavajući jer mozete da dišete kroz nos. Modra sam bila malo i to 3. dan, a spalo je 5. dan. Cena nosa je 3.000 evra, a kapci od 700 do 900 evra - istakla je Pašovićeva.

Autor: J.Đ.