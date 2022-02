ANA KORAĆ OTKRILA ŠOK DETALJE O DALILI I DEJANU, pa progovorila o pomirenju sa Majom Marinković: Bila sam prisutna i nisam verovala ŠTA JE URADILA!

Nije ih štedela!

Bivša zadrugarka Ana Korać otvorila je dušu u jednoj emisiji i progovorila o Dejanu Dragojeviću i Dalilinoj javnoj prevari.

Ističe da se i sama uverila kako je Dejan Dalilu držao kao malo vode na dlanu.

- Dalila je odvratna žena, ja ne mogu da poverujem da neko može da uradi tako nešto čoveku koji nije ništa uradio. On je bio tu uvek za nju, 5 godina, držao je kao malo vode na dlanu. Bila sam prisutna tu, videla sam kako se ponaša prema njoj, kako je mazi i pazi i da takvom čoveku da uradi ovako nešto. Šta sutra onda da očekuje neko drugi. Mislim da je ona tip devojke da ako je ne poštuješ, ako vičeš na nju, vređaš, ona će da te gleda kao Boga. Ako je maziš, paziš, ona se prema njemu ponaša kao prema kučencetu. Meni je to odvratno, ne znam kako može to da mu radi - ispričala je Ana.

Koraćeva smatra da je Dalila dvolična jer je ne tako davno govorila da je brak svetinja.

- Takve žene su najgore. Ona je prva govorila dok sam bila u Zadruzi 3 da takve kao ja varaju, a da takve poput nje.. Klela se u svoj brak sa Dejanom, brak je svetinja. Te što pričaju da nikada nešto ne bi uradile, te bi prve uradile. Ona bi odmah iza ugla nešto sa komšijom uradile. Te što veličaju brak tako javno, te su najgore - rekla je Ana.

Bivša učesnica rijaltija “Zadruga” Maja Marinković i Ana Korać nisu ostale u najboljim odnosima.

Ana kaže da, iako su imale svađe, Maja ipak ima lepo mišljenje o njoj.

- Ne znam šta bih komentarisala za Maju. Ona je mene prva napadala, ne znam zašto. Srela me je u gradu pre 3,4 meseca i javila mi se normalno. Nisam mogla da verujem jer me vređa javno. Mislim da ima dobro mišljenje o meni, ne znam šta bih rekla. Radi svašta sa muškarcima, bije se i svašta nešto. Ja sebi ne bih dozvolila nikada takvo ponašanje, da me neko vređa, niti sam ikada doživela nešto takvo. Meni nije normalno da se sa nekim poubijaš, pa posle da imaš odnose - rekla je Ana.

