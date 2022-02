NIJE IZDRŽAO! Car prvi prišao Dalili, ona ga potpuno IGNORISALA! (VIDEO)

Ne želi da reaguje!

Nakon intervjua sa Darkom Tanasijević, Filip Car je odmah ušao u Belu kuću i prišao uspavanoj Dalili Dragojević koja nije želela da reaguje. On je prigušio svoju bubicu i počeo da joj šapuće. On je na intervjuu jasno dao do znanja da više ne može da podnese neke od njenih postupaka, pa izjavio:

Mogu drugima da bacaju prašinu u oči, ali meni ne. Oni su prestali da se vole, ali se takmiče. Postali su dva robota koji jedno drugo vide kao rivala. Ja sam stalno između njih dvoje. Dejanu nemam pravo da prigovorim, on nije sa mnom u vezi. Kako ja mogu njemu nešto da kažem? A sa druge strane ne smem ni njoj... Ja sa fudbala posle letim da joj spremim meso, ona plete kikice... Znači nju savršeno boli briga. Dobije sve što želi. Provokaciju, napad na Dejana, da iz mene izazove bes, da bude jadna. Ja izvučem najdeblji kraj. Ja sam tu najgori. Da ne bih takav bio, dobro ću razmisliti šta ću od sutra. Ja sam zaboravio kako ja mogu da se igram sa drugima. Evo, sad ću da se sklonim, pa vi radite šta hoćete. Ja ću da stojim sa strane, sve četiri u vis da se smejem. Uzeću neku slobodnu da se ćeram po imanju, a ne Dalilu Mujić Dragojević Moreno... Ja sam nju ostavio jer sam je smatrao lošom osobom, i nju i Dejana. Ja se sklonim i vratim se u vrzino kolo. Ja kažem nemoj, ona i dalje... Od njih sam spreman na svašta. Ja kad sa njom pričam, ona me navede na bes. Ili je uvredim ili nešto napravim. Ja sam služavka. Ona samo složi krevet i upali dugme od veš mašine. I onda mi kaže nisam ti ja Viki. Onda sam ja Fiki što kaže nadica Kamel. I kad smo bili prvo u vezi, ja joj kažem nemoj, ona ide da ga tuče, da se svađa oko auta, kuće... - govorio je Filip.

Podsetimo, njih dvoje su ceo dan u svađi jer je ona, za dobrobit svih zadrugara, založila svoje i Dejanovo zajedničko ćebence zbog čega je on napravio opšti haos, te osuo žestoku paljbu po njoj!

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: N.V.