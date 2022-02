ZATEGNUTA U SEDMOJ DECENIJI! Mirjana Karanović pokazala kako održava VITALAN IZGLED: Moj balans, moja snaga! (FOTO)

Glumica Mirjana Karanović svojim fanovima pokazala je kako izgleda njen trening!

Proslavljena glumica u 65. godini života izgleda vitko, a svoju liniju održava u teretani. Ovaj put glumica je na Instagramu podijela fotografije i videosnimak svog treninga.

- Moj balans. Moja snaga - napisala je.

Glumica je zbog svog treninga dobila niz pohvala fanova, kako zbog spremnosti da vodi računa o svom izgledu, tako i zbog figure kojom bi mnogi željeli da se pohvale u njenim godinama.

O svojoj posvećenosti fitnesu Mirjana nedavno je govorila.

- Ranije sam željela da budem idealna i jako sam zamjerala sebi greške, popuštanja, ne samo u načinu života, nego uopšte. Ali onda sam shvatila da je to deo života, i kad nije baš savršeno. Sada se pridražavam mnogo čega do čega mi je stalo, i više nego ranije. Kad ste mlađi imate vremena da stvari popravite i tako gledate, život je pred vama i ako ovih par godina ne bude sve kako treba, ima vremena. Međutim, ja sada nemam vremena da se pustim, pa jednog dana ću da počnem da vežbam… Ja moram to danas da uradim - istakla je glumica.

Autor: M.M.