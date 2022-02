OSVANULA PRVA FOTKA HELENE TOPALOVIĆ I NJENOG SUPRUGA: Topalkova ćerka pokazala kako je bilo, dok su se još KRILI od javnosti!

Do sada ga je uglavnom ''sekla'' sa zajedničkih fotografija.

Naslednica Milana Topalovića Topalka, Helena Topalović pokazala je prvu fotografiju sa suprugom Dragomirom Aleksićem. Helena je dugo krila svoju vezu sa bivšim mužem voditeljke s obzirom na to da se on u to vreme razveo, a potom su priznali da su zajedno i da se odlično slažu. Usledilo je venčanje skriveno od javnosti, a Helena je objavila nekoliko fotografija gde mu se ne vidi lice.

Tada je otkrila da je suprug od nje stariji 10 godina, a sada se na Instagramu prisetila početka.

- Prva fotka - napisala je Helena na Instagramu.

Autor: M.K.