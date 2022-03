Ovo niko nije očekivao!

Turbulentna noć odigrala se na velelepnom imanju Zadruge. Naime, od ulaska voditelja Milana Miloševića zbog emisije Izbor potrčka, ali i Pretres nedelje, zadrugarima nije bilo dobro.

Obzirom da odlukom Velikog šefa niko nije u nedelju napustio najgledaniji rijaliti, Nenad Aleksić Ša je ostao vođa i ove nedelje. On je tokom jučerašnjeg dana delio budžete zadrugarima, a sinoć je birao svoju novu omiljenu osobu i potrčke, ali pre toga se mnogo toga izdešavalo.

Milan je pokrenuo temu o reperovoj podeli budžeta. Naime, zadrugari su komentarisali to što su Filip Car i Dalila Dragojević dobili velike budžete od Ša, pa je Stefan Karić izneo svoje mišljenje zbog kojeg je Car pobesneo.

Strasti oko Dalilinog i Carevog budžete se nisu smirivala. Zadrugari su sve vreme komentarisali, a onda je Car otkrio da ga najviše boli komentar Karića jer su njih dvojica uvek bili u dobrom odnosu, međutim Marko Osmakčić je brutalno ponizio Cara kada je rekao da on mora da očekuje žestoke komentare zbog njegove veze koja je turbulentna.

Aleks Nikolić je sledeća komentarisala podelu budžeta. Ona je rekla da je Ša dao velike budžete Dalili i Caru jer se poistovetio sa njima, jer je on uradio isto što i Dalila prošle godine. Cara je to zabolelo pa je krenuo da preti zadruagriki i govorio da će on izneti neke stvari o njoj, što je Dalila podržala, ali Aleksandrin odgovor je sve iznenadio:

Da sam najgora na svetu, ti si me oprala! - rekla je Aleks.

Mensur Ajdarpašić je osudio Aleksandru zbog komentarisanja, jer po njegovom mišljenju ona ne stoji uz Dejana kada komentariše Dalilu i Cara.

Mensur je u celu polemiku oko Aleksandre ubacio i Sandru Rešić i Marka Đedovića. Naime on je prokomentarisao kako su njih dvoje zaslužni što Aleksandra komentariše.

Đedović je u nekoliko navrata prokomentarisao da Dejanovo ponašanje kada brani Aleksandri da komenteriše neke teme podseća na Filipa Cara.

Dalila je potom otkrila da je primetila da Aleks često gleda u pravcu Cara i da je ona krenula da vodi "evidenciju" o tome.

Dejan je potom progovorio o ultimatumima koje je kako zadruagri kažu postavio Aleks.

Nakon kraće pauze, Milan je saopštio zadrugarima da je Mateja Matijević postao ujak, i svi su odmah prišli da mu čestitaju.

Usledio je momenat kada je Ša birao svoje potrčke. On je podigao par potencijalnih parova u Beloj kući, ali se odlučio za ovo dvoje zadrugara:

Sandra i Dejan, Tara i Mateja, Mensur i Ana J, Zola i Irma... Neka Sandra i Dejan sednu... Neka sednu Irma i Zola, neka sednu Tara i Mateja. Mensur i Ana su potrčci večeras. Ja sam siguran što ste tiče jedne veze, što se druge tiče... Tu dolazi do rasprave i svađica - pričao je reper.

Ša je potom odabrao Moniku Jovanvsku za omiljenu osobu,

Voditelj Milan Milošević je nakon Izbora potrčka pokrenuo temu o odnosu Sandre Rešić i Dejana Dragojević ,pa reč dao upravo njoj.

U petak uveče su stigle neke stvari njemu, ja sam samo rekli je li može malo tiše, on je rekao jao ne mogu ni stvari da pogledam. Posle sam bila u kuhinji, čekam picu da se ugreje, u redu stojim, on kaže "dosta je više da svi ši*ite kurac na mene", kao sačekaćete vi kada je krenem u da pričam, ja tu ništa nisam rekla. Ja sam došla kod Đedovića i rekla mu je li znaš da je ovo bilo upućeno meni, on kaže Bože svašta. Dejan se prema meni ponašao normalno. On nije ni primetio da je mene to povredilo, ja sam videla da se on obraća meni, ja sam rekla da nema potreba da sse obaraća meni, on mi kaže da mu je pun ku*ac mog izdrkavanja. Meni ne treba da on bude dobar, neću više da se to pominje. On kada utrči i kada mu nije dobro, ja utrčim prva, zaboravim da ima devojku. Mene je povredilo to što sam ja prema njemu fenomenalna. Ja ga gledam drugačije, puštam da sve ove rane koje su zarastaju, ne treba da stvore pritisak... Meni ne treba nikakva zahvalnost - pričala je Sandra kroz suze.

Marko Osmakčić je potom ustao i rekao da se Sandre folira i da su njene suze lažne.

Dejan Dragojević je potom dobio reč da se opravada i da kaže šta on misli:

Znaš kako, meni ovo nije normalno. Nešto sam napet u poslednjih par dana, to ja nisam msilio direktno na nju. Preko dana, pogelda u mene i kaže mi da pričam tiše. Od kad sam sebe smirio, ljudi su počeli da se i*rkavaju. Onda kada nemaju šta, meni sve zameravaju. U tom trenutku, rerna je bila hladan, picu nisam mogao da stavim odmah. Onda dolazi sve da stave picu u tu rernu i onda je došla Sandra i odbrusila mi da izvadim picu. Ko, šta Dejan je kriv. Ja se sada smejem i na silu, svi komentarišu. Ja sam njoj ujutru bacio cigarete, imao komunikaciju. Pun sam besa, pun sam negativne energije, gušim se! Pokušavam da ispadnem fer ceo dan. Ja sam tako odreagovao, nisam gledao kao na svađu. Video sam da ne komunicira, mislio sam da je napeta. Mene najviše nervira što se drugi nerviraju svemu tome! Njima je drago što je rasprava, samo čekaju sekundu. Jas ee izinjavam ako si se ti pronašla - rekao je Dejan.

Zadrugari su potom komentarisali odnos Sandre i Dejana i imali podeljena mišljenje o tome da li je pevačica zaljubljena u Dragojevića:

Fran Pujas smatra da Dejan mora da dokaže svoje emocije prema Aleks, ali ne na način da se odovaja od prijatelja koje ima. On je otkrio da je Sandra veoma lojalan prijatelj koja je uvek prisna sa ljudima koji su joj bitni i do kojih joj je stalo.

Potom je Marko Đedović priznao da je namerno rekao Dejanu da Sandra ne želi da priča sa njim:

Meni je gora stvar u prijateljstvu što se to njima desilo. Ako su zaljubljeni, još je gore što se to desilo! Ja ne volim takve stavri, to je meni gore. Dejan je rekao malopre da mu svi kažu nešto i slomi se. Ne može da se slomi na Sandru Rešić, a danas na meni. Svaki sledeći put će mi neko reći da me nikada nije zaštitio. Dejan kada se zaljubi, opet ga boli k*rac za sve! To je takav poraz ličnosti. To je ono što u meni stvara toliku odvratnost. On je meni toliko odvratan da mi se vratio filim na sve staro. Nisam namerno rekao Dejanu da Sandra neće da priča sa njim. Ja samo ćutim i gledam, i onda danas sve što se dešavalo, neko treći sa strane tebi uleće podržavajući ono što ti želiš da čuješ. Ti ćutiš jer ti odgovara to. To meni ponovo govore da je ovo jeziv poraz - istakao je Đedović.

Marko Đedović je potom Dejanu objasnio da mora da se shvati ko su mu priajtelji i kako da se ponaša sa njima inače će sve izgubiti, pogotovo nakon što su ustanovili da Dejanu nisu bitni Sandra i Fran, već samo Đedović.

Naredna tema na pretresu bila je poziv Dalile i njenog oca Husa koji se desio u petak. Dalila je otkrila ceo razgovor sa ocem:

Moj otac nije išao u hitnu nikada, ja sam njega uvek terala na silu da odem kod lekara. Njega odvesti moraš na silu. Ja sa njim vodim borbu, on voli da ga pazim i mazim ali da on ode u hitnu pomoć neki je bilo strašno. Ja ne kažem da je bio razlog Filipa, napolju ima dosta napadača, ko zna koliko ima neprijatenih situacija. Pokušavaju da mu naruše mir, ja sam njemu rekla moj život je moja stvar. Ja Dejana više ne pominjem, kaže da je poslao međeda pre tri meseca. Ja sam to i za stolom rekla da neću da roditelji neće odlučivati o mom životu. Moj otac uvek zna da ja radim po svom, sa svim se borim onako jako. Ovde se ljudi bave mojim životom, meni je Đedović rekao da ako nešto mora da se desi neka se desi, da li to bio raskid ili šta god, mi to nemože da zaobiđemo. Svu moju aroganciju i prepotentnost želim da suzbijem i ublažim da on to ne oseti. Ne zanimaju me ove rasprave ovde, što se tiče roditelj, ja se izvinila i njegovima i nikada to više neću reći. Ja sam u tom svađi bila ista kao on i pored toga, ja iz te perspektive bih rekla pa čekaj tek se razvela, kako stoje stvari. Ali isto tako smatram da on ima mozak i nije glup, on ima volji i želju za tim. Ja nisam takva i prema njemu neću biti loša. Neću da odvesti u neki loš život. Ja njega gledam kao istetoviranu bebu. Hoću da kažem da mi da radimo na našem odnosu tu će biti dobro, a ako krenemo da se pros*ravamo, ne znam... Ja kada sam videla oca imala sam osećaj neki poseban - pričala je Dalila.

Potom je i Car ispričao kakav je bio njegov razgovor:

Moj otac je razgovarao sa mnom kako bi razgovorao da sam kod kuće. Kao kad bi živela devojka kod nas, a da se mi prepiremo oko gluposti, rekao mi je da se svađam oko sitnica. Ušao sam onako dubokoumnije u to. Lakše mi je, ja imam izgrađen odnos sa ocem. Drugarski, nikad nije bio autoritet, možda je tu malo pogrešio. Nije podizao glas na mene, majku, sestru. Majka je već drugačija priča, ona je bila zadužena oko odgoja. Otac oko banalnih situacija. Imao sam strah, mislio sam da ću da se suočim sa mamom. Ona bi dosta kritikovala moje ponašanje. Ja sam pogubljen, ne znam kako je to spolja. Ja sam razvio jaču emociju prema Dalili nego prvi put. Znam da smo radili dosta loših stvari, da moja porodica doživljava to katastrofa. Kako stoji situacija, ne znam, ali neću puno da se opterećujem. Želim odnos kakav je poslednja dva dana - rekao je Car.

Naredna tema koja je pokrenuta bila je čestitka koju je Milica Veselinović dobila od bivšeg momka Goluba za rođendan. Naime ona je rekla da nije pročitala celu čestitku, ali ju je Fran Pujas razotkrio, pa je Mensur dao svoj komentar:

Što se tiče Miličinog rođendana, ja sam bio presrećan, ne znam što je ona pobesnela, ja sam tražio šolje. To su neke sitnice koje mi znače. Tražio sam to, ona kao stani. Sve se svodi na raspravu. Ja pružam šansu ljudima i volim osobe koje su u mom životu. Te neke stvari nisu bile potrebne, pokušavam da dovodim sve manje sebe u te neke sitaucije, zakleo sam se u brata ali mi je stalo do nje. Želim da izađe čistoga obraza, ja njoj ne mislim loše. Zato ja ne zaslužujem te neke stvari. Ako sam se zakleo u brata da ću joj pružiti šansu, onda treba to da poštuje. Ne bih voleo da se ponavljaju neke stvari, ne ceni ih toliko. Zadovoljan sam njom ali mora da ceni ono što ima. Mene ne mora ali mora da me poštuje... Svako neka priča šta hoće, ali ja ne volim kada neko preteruje.... Ne zanima me ovo što je stiglo za poklon, ona je to uzela ovde kada sam bio, pocepala, nije ni bitno... Ja sam uvek za to da nam ruže po dobru dolaze - pričao je Mensur.

Nakon toga je Jovana Tomić Matora progovorila o razgovoru sa Erminom Pašović i o odnosu sa MC Aleks i Sandrom Rešić.

Milan je potom otkro da je Dalila na trećem mestu kao najveći egoista. Tara Simov je na visokom drugom mestu, a prvo je pripalo Filipu Caru.

Filip je počasno proglašen kao broj jedan u egoizmu. Ali vidi, za razliku od njih, Filip uradi ono što on hoće, a uvek nađe izgovor. Pa se malo ogleda, on, pa on. To što priča da se ugojio, on misli da bi bio savršen da smrša, hoće da mu hranimo ego, kako je zgodan, kako nije krompir u kaputu... Filipu su ego nahranile devojke prošle i ove sezone. Nije tek tako ustao i rekao: "Ja ovo, ja ono". Isprevrtao se ovde, to su mu drugi ljudi dali za pravo, hranili ego. Ali on sam izaziva odgovor koji želi da čuje. Niko mu sem mene neće reći ovde da se ugojio. Jeste Filip egoista, hrani svoje ja svojim ponašanjem. Nije čudno, možemo ga proglasiti počasnim prvim mestom, da ne mora više da se bira - rekao je Marko Đedović.

U anketi za naistrajnijeg treće mesto je osvojila Aleks Nikolić, drugo Nenad Aleksić Ša a prvo Dalila Dragojević:

Ja sam neko ko bi je naveo. Caru sam rekla da ne postoji žena koju Dalila nije ispunila. Ali toliko je istrajna da joj odnos uspe sa Filipom, zaustavial je sve ono loše u sebi. Redukovala je sve, i hranu i garderobu i sve! Jedino što mi se sviđa kod Filpa je to što to ceni kod nje. Da li to dobro na kraju, videćemo. Nadam s eda ćeš za ovu ćrtvu koju si podnela ovde, nadam se da neće biti uzaludno. Pokazala si sve što si uradila loše, istrajna si u tome i pokazala si da ga zaista voliš! - rekla je Sandra.

Obzirom da je Ša vođa, on i njegova omiljena spavaju u hotelu. Ša se pokazao kao pravi džentlmen i Moniki prepustio bračni krevet dok će on spavati na kauču.

Dejan Dragojević i Aleskandra Aleks Nikolić su odmah nakon završene emisija "Pretres nedelje" počeli da spremaju doručak. Dok su čekali svoj red za šporet oni su se bacili jedno drugom u zagrljaj i počeli da se ljube i maze. Njih dvoje ne mara za komentare zadrugara i uživaju u svojim emocijama .

Sa druge strane Dalila i Car su se prepustili nežnostima u krevetu i sve vreme se mazili.

Zadruga 5 - Dalila i Car razmenjuju nežnosti pred spavanje - 01. 03. 2022. pic.twitter.com/cKHM0jTWr4 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. март 2022.

Ljubavni odnosi u Beloj kući svakodnevno intrigiriraju javnost, zbog toga nastavite da pratite najgledaniji rijaliti Zadruga, a danas vas očekuje ulazak bivše zadrugarke i nema sumnje da će ona poremetiti sve svojom pojavom na kapiji velelepnog imanja.

Autor: N.B.