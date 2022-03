ŽIVE U ISTOJ KUĆI, ALI BRAK NE DOLAZI U OBZIR: Snežana Đurišić već PET GODINA uživa u ljubavi sa Vanjom, a evo zašto se nikada neće UDATI za njega!

Ovako joj je lepo!

Veza Snežane Đurišić i Vanje Miloševića, počela je nakon smrti pevačicinog supruga Slobodana, a pretvorila se u pravu bajku. Dok je znatiželjna javnost i mediji prate u stopu, pevačica je retko davala izjave o svom privatnom životu, ali je jednom prilikom objasnila da se nada da će ljubav potrajati večno.

- Mi smo ljudi u godinama, ne možemo biti dečko i devojka, to je smešno. Da je trebalo da se venčamo, mi bismo to uradili. Ja sam to u nekoliko navrata objasnila. Ne postoji razlog da se venčamo. Imamo život iza sebe, imamo unučiće, nama je dobro u vezi u kojoj se nalazimo, a koliko će to potrajati Bog zna. Ja ću se moliti da to bude večno - rekla je estradna umetnica jednom prilikom.

Sudeći po novonastalim fotografijama, Snežanine molitve su na dobrom putu da budu uslišene, budući da se Vanja preselio u njenu kuću u Jajincima, koju je izgradila sa pokojnim suprugom.

Pet godina idilične veze se nastavlja, njih dvoje žive mirnim i povučenim životom i zajedničkim snagama vode računa o domaćinstvu.

