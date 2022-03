REŠIĆKINE SUZE SU SAMO ZARAD PRIČE: Bivša zadrugarka Lili progovorila o Sandrinom odnosu sa Dejanom Dragojevićem, pa je OPTUŽILA da radi OVO! (VIDEO)

Leteće perje!

Bivša učesnica ''Zadruge'' Ljiljana Stevanović Lili ove večeri gostuje kod Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija u emisiji ''RED-aljka''.

Lili je tom prilikom prokomentarisala odnos Sandre Rešić i Dejana Dragojevića u ''Zadruzi'', a njene suze okarakterisala je kao lažne!

- Smatram da Sandra Rešić nije zaljubljena u Dejana, ona je 10 godina starija od njega i gleda ga na drugarskoj osnovi. Ne povezujem Sandru nikako sa Dejanom. Sve to, suze su zarad rijalitija. Ona mora biti u nekoj priči. Mislim da suze mogu da se odglume zbog priče... Tamo nijedan nije za nju, ona mora da bude u nekoj priči... Sandra se uživela u sve to i krenula je tim putem. Ona mora da izdrži do jula... - rekla je Lili i dodala:

- Mislim da Sandra dugo vuče neki kompleks iz prošlosti, dugo je bila buca... Sećam se da je ranije u ''Zadruzi'' isticala da zna i te kako da bude seksi.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

REDaljka - Lili iznela svoju teoriju o Rešićkinom odnosu sa Dejanom - 05.03.2022. pic.twitter.com/jahLwWdVyV — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. март 2022.

Autor: M.K.