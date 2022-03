MILICA TODOROVIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Pevačica se odmah oglasila, pa otkrila kako sve to podnosi! HIT! (FOTO)

U prvi mah je zabrinula mnoge, a onda...

Pevačica Milica Todorović podelila je sa svima da je završila na infuziji. Milica je objavila snimak sa klinike gde je primila infuziju, pa je onda otkrila kako to podnosi.

- Kako vi podnosite infuziju? Moja tajna je polivanje 'ladnom vodom, dok primam infuziju - napisala je Milica koja je na snimku i zapevala.

Milica je nedavno otkrila kako se ponaša kada doživi neprijatnost na nastupu.

- Nekada prekinem nastup, nekad ga gađam tim istim predmetom. Možda, dva-tri puta mi se desilo. Mislim da me je jedan dečko gađao paklom cigara, onda ledom su me gađali i jednom me pogodila falaša viskija u koleno - prepričavala je Milica nedavno.

Autor: M.K.