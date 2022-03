DRAMA KOD KULIĆA U NIŠU! Siniša POBEGAO IZ BOLNICE! Evo šta se desilo! Marija van sebe!

Haos!

Proteklog vikenda dešavala se opšta drama u Nišu, pošto, kako kažu očevici, Siniša Kulić je pobegao iz Kovid bolnice, pa su ga vraćali nazad, zbog čega su Miljana i Marija napravile opštu dramu.

– Siniša je bio pozitivan na koronu, pa je zbog celokupnog njegovog zdravstvenog stanja smešten u tamošnju bolnicu. Znate da je imao teške operacije, imunitet slab od svega, i tamo je bio na praćenju, uz nadzor lekara, dok svojevoljno nije odlučio da napusti bolnicu! Spakovao stvari i otišao. Zapravo, mislim da su Marija, Miljana i njen dečko došli po njega. Nije bilo šanse da ga zaustave zaposleni. To se sve dešavalo u petak. Samo je ponavljao „begaj bre“, i nije hteo da čuje ni savete ni ništa – priča izvor iz Niške bolnice i nastavlja:

– Onda smo po protokolu morali da obavestimo glavnu dežurnu sestru, lekara, a oni, protokolarno policiju da izveste, posto je reč o koroni, virusu, a i da bi se ogradili u slučaju da pacijent nestane, nešto mu se desi, ili napravi bilo koji prekršaj, da više nije u zdravstvenoj ustanovi. Ne znam kako je došlo do toga, ali posle nekih sat, dva vremena vraća se on, dovoze ga. Marija i Miljana haos prave! Svađaju se! Znaju one ljude, svi će zažaliti, platiti, šta li su pričale, više se ni ne sećam, ali to veče je ostao na odeljenju ipak – ispričao je izvor za Svet.

Autor: M.K.