Ovo njegovo oglašavanje šokiralo je mnoge!

Poznati jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase oglasio se nakon dužeg vremena i medijske ilegale na svom profilu na Instagramu. On je ovom prilikom otkrio zbog čega ga nije bilo, dotakao se slučaja Kristine Kike Đukić, a onda progovorio i o raskidu sa Anjom Bla, ali i o tome koliko je zaradio u proteklih pet i po godina od Jutjuba.

- Ne znam gde da počnem... Prvo hoću da kažem da mi nedostajete, pogotovu kontakt sa vama, jer sam se isključio. Smatram da vam dugujem objašnjenje zašto me nije bilo i zašto me neće biti. Šta se desilo, zašto sam nestao, gde sada živim, da li ću ponovo snimati? Na sva pitanja ću probati da vam odgovorim u narednim storijima.

- Desile su se dve stvari koje su me slomile psihički i koje su mi ubile bilo kakvu želju za snimanjem i javnim životom. Prva je naravno situacija sa Kikom, a druga je raskid sa Anjom. Obe situacije su jako loše uticale na mene i teško mi je palo da ih prebrodim. Medijski linč koji sam doživeo nakon Kike je vremenom sve gore uticao na mene. Ljudi online su počeli da se okreću protiv mene i da upiru psrtom u mene na ulici, ''kolege'' su ugrabil priliku da me isprozivaju i skupe preglede, odlasci u policiju itd. Na sve to Anja i ja smo raskinuli i tu sam pukao. Ceo januar nisam mogao da dođem sebi, proveo sam u krevetu razmišljajući šta da radim sa svojim životom. Često sam govorio da ću prestati da snimam onog trenutka kad više ne budem želeo da to radim i taj trenutak je došao. Tada sam odlučio sa prestanem i da se niklad ne vratim na Jutjub, nisam mogao više, bio sam slomljen emotivno i psihički. Dosta ljudi je u fazonu da moram da snimam jer od toga živim, ali je zanimljivo da od incidenta sa maloletnicima 2020. ja nisam uzeo dinar od sponzora a već godinu i po dan zarađujem samo od pregleda, a kao što znate to i nije neka cifra.

- Za pet i po godina (samo od pregleda) zaradio sam 100.000 evra. Da, već duže vreme se bavim drugim stvrima i snimam zato što volim da snimam i zato što volim vas i ništa me u životu nije činilo srećnijim, nego kad vidim vaše poruke, komentare i osmehe na licu kad me vidite. Iskreno, bilo mi je šreteško i odlučio sam da se povučem. Posvetio sam se sebi, treningu, psihičkom i fizičkom zdravlju, mojoj porodici i mojim iskrenim i pravim prijateljima koji mi nisu okrenuli leđa i napokon posle dužeg vremena sam ponovo srećan, počeo sam da živim život punim plućima, treniram, radim i uživam u životu. Smatram da je JUTJUB deo mene, deo moje ličnosti i smatram da ne bih bio tu da nema vas. Dugujem vam mnogo i to vam neću zaboraviti, odlučio sam da se javim jer sam video da je dosta vas zabrinuto i da vam kažem da ne brinete jer je sve ok. Iskreno, nedostaje mi snimanje, druženje i zajebavanje na Jutjubu i polako mi raste želja za istim.

Takođe, i meni i Anji je raskid je teško pao, ali ona je morala da nastavi da snima i da bude aktivna jer živi od toga, ne zato što je želela. Trudila se da bude pozitivna i nasmejana, a ne mogu da zamislim koliko je bila tužna i koliko joj je bilo teško. Iako smo raskinuli, ja joj želim sve najbolje i ona zna da ću uvek biti tu da joj pomognem kako god mogu. Molim vas da je ne spamujete i ne vređate, jer nije uzela ajfon i otišla.

- Ne mogu da vam obećam da se vraćam, ali znate mene, svaki put kad je bilo teško, vratio sam se još jači. Šta god da se dogodi i šta gpod da odlučim, znajte da ćemo zauvek ostati najjača institucija, sve vas volim i mnogo mi nedostajete, vaš Baka.

Autor: M.K.