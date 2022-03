Žarila je i palila devedesetih godina, a onda je muž POKUŠAO DA JE UBIJE! Folkerka je posle toga nestala sa javne scene, a evo kako sad izgleda! (FOTO)

Zamalo da tragično nastrada!

Iako mnogi misle da poznate ličnosti imaju sjajan život i karijeru, mnogo nedaća i problema se krije u pozadini. Jedna od osoba koja je prošla pakao kroz život jeste pevačica Nataša Đorđević, koja je doživela neprijatno iskustvo i to od nekoga ko je njoj bio veoma blizak u tom trenutku.

Naime, ona je bila na ivici smrti, i to krivicom njenog bivšeg nevenčanog supruga Gorana Živkovića koji je udario svojim automobilom u njen, želeći da je izgura sa puta, zbog čega je ona umalo tragično nastradala.

- Goran je iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom. Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom sa strane udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli – pričala je svojevremeno pevačica.

Nakon ove traume, Nataša se retko pojavljivala u medijima, ali je odlučila da okrene novi list i radi ono što voli i što je ispunjava, a to je muzika. Nataša sa Goranom ima sina Aleksandra te očigledno zbog njega nastavila da se bori kao lavica, bavi se muzikom i želi da svog sina izvede na pravi put.

Pevačica je na početku svoje karijere imala plavu kosu, da bi se kasnije odlučila za drugačiju varijantu, te se ofarbala u crno.

Autor: M.K.