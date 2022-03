VAŽI ZA JEDNU OD NAJLEPŠIH ŽENA KOŠARKAŠA! Nedovićeva Mina iznela intimu: Otvorila dušu o deci, ljubomori, a evo da li je posetila PLASTIČARA! (FOTO)

Progovorila o proširenju porodice.

Atraktivna manekenka Mina Milutinović, odnedavno Nedović, udata je za našeg košarkaša Nemanju Nedovića sa kojim trenutno živi u Atini zbog njegovog angažmana u Panatinaikosu. Ona važi za jednu od najlepših srpskih manekenki, ali i za jednu od najlepših supruga srpskih sportista o čijem izgledu se stalno piše.

Mladi par je na leto prošle godine stao na ludi kamen i upriličio bajkovito venčanje, a proširenje porodice je, kako manekenka kaže, normalan sled događaja.

- Mladi smo oboje, ali to je svakako životni cilj. Da li će biti uskoro ili će malo sačekati, videćemo. Kada bismo dobili sina, iskreno mislim da bi Nemanja preferirao da se bavi fudbalom, jer je Nemanjina neostvarena želja taj fudbal. Možda bi kroz to ostvario svoje želje. Ja ću prepustiti to deci, neka to bude njihov izbor. Šta god to bude bilo, uvek ćemo biti uz njih, naravno - zaključuje Mina.

Period za nama doneo je dosta razvoda i raskida, a lepa manekenka otkriva koja je tajna njenog dugogodišnjeg odnosa sa poznatim košarkašem.

- Poverenje, razumevanje i lojalnost. To su jednostavno stvari koje su presudne.

Mina je otkrila kako sada njen muž reaguje na provokativne fotografije koja snima zbog kampanja.

- Sedam godina smo zajedno, morali smo da prođemo i kroz to. Vremenom je shvatio da nema razloga za takvim stvarima. Razumemo se, to je najbitnije. Razume i on moj posao i ja njegov. Balansiramo sve - zaključuje ona.

Na pitanje kako je to biti žena uspešnog košarkaša, odgovara:

- Ja sam ponosna supruga, jer Nemanja stvarno niže uspehe. Srećna sam zbog njega.

Ponekad trenira sa suprugom.

- Uglavnom je to leti, kada on ima letnju pauzu ili kada god on ima vremena. Volim da treniram sa njim, jer je uvek zabavno. Trudim se uvek da ga ispratim - kroz smeh priča ona i otkriva da je nostalgična.

- Uvek mi nedostaje Beograd, mesec dana nisam bila tu. Radujem se svakom razlogu koji me vrati ovde. Kada se odvojim od porodice i na sedam dana, često sam nostalgična, ali se trudim da dolazim i zbog njih i zbog posla, da apsolutno ništa ne trpi - kaže ona.

Mini često kako muškarci, tako i žene udeljuju komplimente.

- Trudim se da negujem lepotu, kako spoljašnju tako i unutrašnju. Smatram da je to samo kvalitet. Zadovoljna sam sobom, nisam imala potrebu za nekim estetskim korekcijama. Trudim se da se pravilno hranim, jedem zdravo i balansirano, ali svakako da je i trening vrlo bitan. To je moj posao, i trudim se zbog toga da izgledam dobro i da sam uvek spremna. Verujem i da se ne bavim ovim poslom da bi situacija bila ista - kaže manekenka koja je nedavno izbacila svoju modnu liniju:

- To je kolaboracija koju sam uradila sa jednim brendom, ali se nadam da ću jednog dana imati i svoj brend samostalno.

Tokom dugogodišnje veze, Mina i Nemanja su živeli jedno vreme u Milanu, a sada su u Atini.

- Milano ima posebno mesto u mom srcu, Italiju obožavam, ali je Atina zaista jedan divan grad. Imamo sreće sa gradovima u kojim živimo. Navikla sam na taj tempo od kad znam za sebe, jer sam krenula da se bavim modelingom sa 17 godina. Uvek sam u koferima, život mi je u koferima. Kada imam neku dužu pauzu, koja traje otprilike 10 dana, već počnem da se pitam: “Zašto je sve ovako mirno?” Atina ima savršenu klimu pored koje vam ništa više ne treba - otkriva manekenka.

Autor: M.K.