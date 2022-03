NOĆ PUNA RASKRINKAVANJA! Đedović obelodanio sve o TAJNIM PORUKAMA Dragojevića, Dalila saznala za POLJUBAC Ane i Cara, a on je ZAUVEK NAPUSTIO Belu kuću! (VIDEO)

Burna noć iza nas!

Kao i svake nedelje sinoć je u Zadruzi održana emisija "Izbacivnje". Nominovani za izbacivanje bili su Irma Sejranić i Stefan Krstović Krle. Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Irminu podršku, a voditelj Darko Tanasijević u šiša baru je razgovarao sa zadrugarima u svim aktuelnim dešavanjima koja su se desila tokom nedelje.

Na intervju sa Darkom Tanasijevićem prvi je otišao Marko Đedović. On je progovorio o najaktuelnijim dešavanjima, pa do koske raskrinkao Dejana i Dalilu Dragojević. Naime, on je progovorio o ceduljici koja je nađena u Dejanovom duksu, za koju se sumnja da je od Dalile. Marko je takođe i žestoko osudio Dejanovo ponašanje prema Sandri Rešić i priznao koliko je razočaran u njega.

Dejan Dragojević je Dejan Dragojević, njega je situacija u riajlitiju napravila na žrtvu, a on vara sve i narod koji ne voli. I Sandra i ja smo pumpali priču jer nismo voleli Dalilu zbog postupaka, a ona ispade bolja od njega. On sebe predstavlja kao žrtvu tako što se dopIsuje sa Dalilom, dželatom - rekao je Marko.

Dalila Dragojević bila je naredna Darkova sagovornica u šiša baru. Ona je progovorila o raskidu sa Filipom Carem, pa kroz suze priznala koliko joj je teško. Takođe je oplela i po bivšem suprugu, Dejanu, i žestoko osudila njegovo trenutno ponašanje.

Mislim da je on najomrženija osoba ovde zbog Sandre Rešić. Ona je hodala sa podočnjacima do poda za njim. Meni se to svuđa, samo kada me spominje, ja ću ga komentarisati. Sada mi je samo krivo zbog Filipa ali sam ostala dosledna sebi i nisam uvredila njegovu porodicu - rekla je Dalila.

Filip Car bio je sledeći zadrugar koji je pričao sa Darkom Tanasijevićem u šiša baru. On je progovorio o raskidu sa Dalilom, ali i o poljupcu sa Anom Jovanović, pa otkrio da li postoji mogućnost da uđe u vezu sa njom.

Ne bih ja perviše davao na značaju, nisam ja spreman za vezu, ni za bilo kakav odnos. Drugačije vidim neke stvari, ali vidim da je Dalila okej. Ja lako izgovorim svašta nešto i napravim problem, ali to nema veze ni sa čim, meni Ana prija - rekao je Car.

Dejan Dragojević u razgovoru sa Darkom progovorio je o okršaju koji je imao sa bivšom suprugom, Dalilom, tokom emisije "Pitanja novinara" i otkrio da li su mu se vratile emocije prema njoj. On se takođe osvrnuo na sukob sa Sandrom Rešić i na dramu koja se dogodila, nakon što se ponovo odrekao nje, zbog Aleksandre Nikolić.

Blam me je, iskreno. Šta da komentariše ona, neka komentariše sebe. Ona našla sada da brani pet godina braka, a uradila je to što je uradila. Ona nije bila anđeo, nego sam ja ćutao. Bila je ovakva, možda čak i gora. Meni se vraća mozak u vinklu sada. Suzdržavao sam se, jer mi je bilo žao svih ljudi - rekao je Dejan.

Nakon Dejana, u šiša bar stigla je i Sandra Rešić. Ona je kroz gorke suze priznala koliko su je zabolele Dejanove reči i krah njihovog prijateljstva.

On je mene toliko ponizio, ja ne mogu da verujem, Ništa loše nisam uradila tom dečku, da on toliko ružno priča o meni. On je mene iskoristio kada mu je bilo teško. On priča da sam mu ja porodica a nakon toga da jurim kadar. - rekla je Sandra.

Mensur Ajdarpašić u razgovoru sa Darkom žestoko opleo po Dejanu, zbog ponovnog odricanja prijatelja i surovnosti prema Sandri. On je takođe govorio i o svojoj vezi sa Milicom Veselinoić i otkrio da li ga pogađaju nove informacije, koje je iznela Ana Spasojević.

Ja ne znam ko je taj lik ali me to stvarno ne znima, ja u to ne verujem, iskreno da ti kažem. Remetila me je ona, ne niko drugi. Ona ne laže mene, ona slaže sebe. Smanjiće poverenje ako je sve to istina. Baš me ne zanima, ja ne verujem u te priče. Te priče koje dolaze niotkuda me apsolutno ne zanimaju. Ja nisam skoln takvim stavrima da varam, samo to hoću da ti kažem. - rekao je Mensur.

Miljana Kulić u subotu se uselila u Belu kuću, sa svojim dečkom, Nenadom Macanovićem. Ona je u večerašnjem razgovoru sa Darkom Tanasijevićem progovorila o svim burnim dešavanjima u Zadruzi.

Moram reći da Sandra preteruje. Bilo je njen odnos sa Ša , pa sa Rialdom. Da ne pričam o tome da joj je Dejan okrenuo leđa posle svega o a ona je bila tu za njegqa. Ja to ne mogu da verujem. I da je sve ono što je Dejan pričao istina, ja to ne bih mogla - objasnila je MIljana.

Dalila voli da je pljuju i vređaju. Dalila leči komplekse na Dejanu, a nije on kriv što je nju Car ostavio. Dalila nije ljubmorna na Aleks jer je sve zna da može da ima Dejana kad god poželi. Sa druge strane Car se zbližava sa Anom koja je pozitivna za rijaliti, a Car pa on pokuišava da skloni Dalilu i da je pravi ljubomornom - dodala je Miljana.

Dok su zadrugari išli na intervjue sa Darkom Tanasijevićem, Filip Car je iskoristio slobodno vreme da se osami sa Anom Jovanović na garnituri.

Jovana Tomić Matora bila je poslednja, večerašnja sagovornica Darka Tanasijevića. Ona je pričala o žestokim sukobima koje je imala sa Mensurom Ajdarpašićem. Matora je otkrila šta misli o odnosu Filipa i Ane, ali i kako će to Dalila podneti.

Dalila je neko ko je zbog Cara radio sve i svašta. Videla sam da se promenio, to je to toliko palo u vodu, da se meni sve zgadilo! On ne može i ne želi da se promeni. On sa Dlailom ima to ludilo, njih veže strast ogromna. Ali da je to ljubav, nije. Dalila se raspada sada. Ja sam rekla Dalili da, sada kada bi se desilo pomirenje, ako je to njena sreća, onda u redu. Ali neko ko joj je tolike psovke rekao... Ja sam ponosna na nju što opet nije lomila stakla i neke stvari. Za Anu sam rekla da ga pusti. Filip nije svesatn šta radi. Jedino mu ej stalno do Dalile, ne može emocija da mu prođe baš tako. Martina je tako malo zlo, ona mu puni glavu - pričala je Jovana.

Došlo je vreme i da nominovani zadrugari, Irma i Krle, odigraju igricu, a pobedniku su se duplirali glasovi. Iako je Stefan odnose pobedu, to mu nije dolenelo sreću, pa je Belu kuću napustio sa 3% glasova publike.

Krle je stigao u studio kod Dušice Jakovljević i u razgovoru sa njom otkrio sve o gorućim temama iz Bele kuće, pa prokomentarisao i svoje učešće u Zadruzi, pa priznao da je jako srećan što je stekao prijatelja za ceo život, Stefan Karića.

Lepi Mića, kao i svake nedelje, započeo je još jednu "Igru istine", a zadrugari su se dobrovoljno okupili oko crnog stola.

Filip Car odlučio je da prizna sve pto se dešavalo između njega i Ane, kao i da je došlo do poljupca.

Druženje ne mora bii prijateljstvo, i da spavaju zajedno, to ne mora da znali da su u vezi. Mi nismo u vezi, ali je pao poljubac na blic - otkrio je Car.

Veza sa Dalilom je bolja za Cara, mada je ovo sa Anom skroz kul - rekao je Karić.

Naša veza je bila katastrofa, ja sam govorio Dalila da nisam dobro nju to nije zanimalo. Ja sam odlučio da se sklonim, jer ne želim neke stvari, ja se sklanjam od toga. Neću da glumim da sam drugačiji. Za mene nijedna žena nije postojala sem Dalile ali ne želim to više - govorio je Car.

Nekon što se završila "Igra istine", zadrugari su podelili nagradu, a Dalila je završila u suzama zbog svega što je saznala o Ani i Caru. Ona je prolila reku suza, a njene drugarice pokušale su da je smire.

Nisam znala za ovaj poljubac ovde, odakle ova priča sada. Meni ovo nije rijaliti, meni je ovo život! - rekla je Dalila.

Autor: A. N.