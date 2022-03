Otvorila dušu!

Otac Teodore Bjelice oduvek je bio figura koja nedostaje. Ipak, mlada glumica otkriva da je od ranog detinjstva na pitanje o tati odgovarala jednostavno i kratko: Porodica smo mama i ja.

‒ Mama i ja smo bile same, ali ja to nikad nisam tako doživljavala. Ipak, deca u osnovnoj školi stalno su me pitala gde mi je tata, a ja sam ih nervirala govoreći da imam porodicu, da smo porodica mama i ja, kao što su to tata i dete, mama, tata i dete, tata i tata ili mama i mama. Tada sam shvatila da ne bi trebalo da imam predrasude ni prema istopolnim zajednicama, ni ljudima drugih vera i boje kože - rekla je ona u ispovesti.

Biološki otac Teodore Bjelice, Miroslav Lazanski nedavno je izgubio borbu za život, a ona kaže da joj činjenica da ga nikada nije videla danas, kada ga nema predstavlja veliku ranu.

‒ Sazrevajući, neminovno se suočavaš sa nekim stvarima, preispituješ sebe, i verujem da će toga ubuduće biti sve više. Ali uvek kažem da se nikad ne zna zbog čega je nešto dobro, jer sve to nekako Bog namesti. Ništa se ne dešava slučajno. I kakav god uspeh da postigneš mnogo je draži ako si ga postigao sam. Danas mi je smešno kada me pitaju da li mi je mama pomogla u glumi, da li me gura - zaključila je ona.

Autor: M.K.