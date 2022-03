Ratne sekire, po svemu sudeći, ne nameravaju da zakopaju!

U ponedeljak tokom "Pretresa nedelje", došlo je do rasprave između vođe Stefana Karića i Filipa Cara, tokom koje je pokrenuta nova-stara afera! Naime, Car je priznao Stefanu da mu je Dalila svojevremeno rekla kako joj se baš on poverio da je bio intiman sa Majom Marinković. Stefan je to demantovao, te poručio da nikada ništa sa Majom nije imao, te da stoga nije bilo ni reči o takvom poveravanju s njegove strane, a sada se ovim povodom oglasila i Maja!

Ona smatra da je sve zakuvala Dalila, koja je neistinu prenela Caru.

Što se tiče isfrustrirane, debele, nesrećne žene, koja se služi lažima vezano za Stefana Karića i mene, govori o tome da želi mene da ogadi na bilo koji način kod Filipa, jer zna da ja želim da budem sa njim, ona ne bi postojala, što je već jednom imala priliku da oseti. Ali ta prica je za mene završena. Sve što je rekla vezano za Karića i mene, ja demantujem. Karić je moj prijatelj, ja se ograđujem od te priče. Navikli smo da se Dalila služi lažima i da na taj način želi da natera nekoga da je na silu voli, ali kao što vidimo, ni ovaj put joj nije pošlo za rukom. A to što tako govori o meni, imali smo priliku da vidimo unutra koliko je bila "hrabra" kada sam ja bila tamo - kroz smeh je porčila Maja.

Autor: D.T.