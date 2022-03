Tina Ivanović progovorila o prodaji vile od dva MILIONA evra, pa priznala da li se RAZVODI! Spomenula i dete!

Otkrila istinu!

Kako su pisali domaći mediji, pevačica Tina Ivanović i njen suprug Zvezdan prodaju svoju vilu, i to za 2.000.000 evra. Tina je sad otkrila da li je to istina.

- Pa moram da priznam da to jeste istina, samo ne znam kako je to došlo do medija. Suprug i ja smo u tu vilu dosta uložili, ali dosta je to veliko za nas. Treba nam manji prostor. Da li mi imamo neke bliske ljude, koji su insajderi za novine. Ne znam kako su pronašli našu kuću. Odlučili smo da uložimo u nešto drugo. A onda je pozvala ljude da se javi - rekla je Tina Ivanović.

Odgovorila je i na glasine o razvodu.

- Na početku me je stvarno pogađalo. U poslednje vreme izbegavam da čitam i komentare i sve. Nervira me kada se neki naslov oživljava. Nervira me u vezi sa mojim detetom šta se piše. On nije javna ličnost. Ako su deca od nekih mojih kolega zaštićena, neka bude i moj sin. Ne razvodim se svakako, Zvezdan je tu, iza kamera i sve je u najboljem redu - rekla je Tina.

Autor: M.K.