UMETNICA U PROBLEMU ZBOG OVOGA: Konstrakta otkrila kako se oseća i nije dobro! (FOTO)

Ovo joj baš i ne prija!

Iako je na sceni dugi niz godina, Konstrakta se do sad nije srela sa ovolikom medijskom pažnjom, što joj, sudeću po njenom poslednjem storiju, u jednu ruku i ne prija.

Naime, ona je do sad pripada srpskoj underground sceni, a pritom, kako je sama istakla, nije očekivala pobedu na takmičenju "Pesma za Evroviziju", pa je tako kao grlom u jagode krenula putem kojim do sada nije koračala. Brojni intervju, emisiji, pojavljivanja, zatekli su je, po njenim rečima, nespremnu. Konstrakta je na svom profilu podelila stori jednog Instagram koristinika, koji je kroz stihove njene pesme i mim čoveka koji se hvata rukama za lice, pokušao da dođe do odgovora kako se ona trenutno oseća, sa čim se umetnica, čini se, složila.

- Kako se oseća Konstrakta ovih dana? - zapitao se on, pa pokušao da da odgovor.

- Dugo, dugo nisam bila sama. Baš sama, baš sa sobom, pa da razmišljam o sutra i da samo ležim i gledam kako se kreće po plafonu - glasili su stihovi pesme grupe "Zemlja Gruva", čiji je nekada bila član i koja ima vrlo interesantan naziv, "Nisam znala da sam ovo htela".

Pa da li je umetnica zaista u problemu zbog svega onoga što ju je odjednom zadesilo, ostaje nam da vidimo.Inače, Ana je nedavno u jednom intervjuu otkrila da oseća paniku i strah.

- Što se tiče osećanja, smenjuju se strah, panika, sreća. To je strah od nečeg novog, mislim da ga svi imamo, kad je u pitanju nešto u čemu nisi izverziran, ne znaš kako ćeš da se snađeš. Ali dobro, sve je savladivo - rekla je pevačica.

Ona je zatim govorila o tome kako je nastala pobednička pesma "In corpore sano", čiji je sama autor.

- Nastala je dok sam imala tonu slobodnog vremena i četala sa psom. Ja pesme pišem danima i čistim ih da budu izuzetno jednostavne, da nisu poetične, ali da su sadržajne - objasnila je Konstrakta i dodala:

- Izbegavam tumačenje pesme, bogatstvo te pesme je to što je slojevita, svako može da tumači na svoj način. Neke poruke koje su jasne su isplivale, okvir cele pesme je odnos prema zdravlju.

Srpska predstavnica na Evroviziji je ispričala i kako su tekle pripreme za festival "Pesma za Evroviziju '22" i gde su ona i njeni saradnici vežbali koreografiju za nastup.

- Kod mene u podrumu, kod mene u studiju, pa se nabij između 4 stolice. Tu smo smišljali i spremali nastup - rekla je Konstrakta kroz smeh, a onda se prisetila jedne anegdote.

- Za prvu probu sam kupila sapun od 40 dinara, nisam dovoljno uložila, i ruke su mi se uništile pa sam tri dana mazala kremu - ispričala je pevačica, koja u okviru svog performansa na bini pere ruke u lavoru.

