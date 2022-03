ZORANNAH NA LEKOVIMA! Influenserka se bori sa teškim napadima panike i depresijom: MISLILA SAM DA IMAM SRČANI UDAR!'

Potresno!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, već nekoliko dana nalazi se u stanju depresije.

Ona se i sama požalila svojim pratiocima da se opet suočava s neočekivanim napadima panike. O ovoj tegobi je i sama govorila nedavno, kad je zbog anksioznog stanja s kojim ima problema godinama posetila lekara kako bi se uverila da li je sve u redu s njenim zdravljem.

- Sinoć sam imala jednu od gorih noći u poslednje vreme. Napadi panike su prestali dok sam putovala, ali sinoć su se vratili jači nego ikad i trajali su skoro dva sata, do pet ujutru. Malo je reći da sam katastrofa spavala posle toga i da me glava ubija - napisala je blogerka na svom Instagram storiju i dodala da je morala da popije jak lek kako bi ostala pribrana tokom dana.

Sličnu situaciju Zorannah je imala i pre pola godina, kad nije odmah znala uzrok svog stanja.

- Bila sam dve nedelje na Mikonosu, pa je došla drugarica, išle smo u Barselonu, pa na Ibicu i stvarno je bilo top. Međutim, kad sam se vratila, krenuli su da me pucaju užasni napadi panike, budili su me u četiri, pet ujutru. Sutradan sam imala veoma jake napade, zaredom nekoliko komada. Poslednji je bio toliko jak da sam mislila da imam srčani udar iako sam znala da je napad panike. Bio je toliko jak da sam zvala Hitnu pomoć, koju nisam zvala šest godina. Gospođa je bila fina, išla korak po korak sa mnom da me smiri. Napadi su se nastavili od tada, ali u blažem obliku, više ne samo uveče nego i preko dana, tako da sam potpuno izgubljena - rekla je tada Zorana u svom Jutjub videu.

Ona je tom prilikom kazala da se sa anksioznošću bori već godinama.

- Išla sam kod lekara, sa te zdravstvene strane je sve u redu, nešto je bilo okidač, ne znam šta, stvarno se ništa nije dogodilo. Ali otkako sam se vratila, nisam bila ni za snimanja ni za Instagram. Nadam se da ću biti bolje u narednim danima. Anksioznost je sastavni deo života, mnogo ljudi pati od toga, samo mi nije jasno zašto u ovom trenutku kad je sve koliko-toliko okej. Verovatno mi se ponovo sve skupilo. Za prošlu turu znam šta je bio okidač, to je bilo pre tri godine, ali sada stvarno nemam blage veze - ispričala je tada Zorana, nakon čega je dobila podršku svojih pratilaca, koji su joj rekli da su uz nju i da će sve biti u redu.

Autor: M.M.