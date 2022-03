Još jedna laž!

Život Milice Veselinović jedna je od glavnih tema u najgledanijem rijalitiju u regionu od kako se ova zadrugarka uselila u Belu kuću. Zadrugara uvek negira sve priče koje zadrugari iznesu o njoj i sva saznanja do kojih su došli novinari, što često nervira i njenog dečka Mensura Ajdarpašića, koji joj sam govori da je nemoguće da svi lažu, a da samo ona uvek govori istinu. Jedna od stvari u koju je on najviše sumnjao je njena izjava da nije pratila ranije sezone "Zadruga" i da nije znala ko je on pre ulaska u vezu sa njim.

Portal Pink.rs došao je u posed fotografije koja dokazuje da je Milica i te kako pratila "Zadrugu". Na slici u nastavku teksta može se videti kako pozira sa Kristinom Kijom Kockar, pevačicom i pobednicom "Zadruge 1", koju je verovatno podržavala u prvoj sezoni.

Autor: M. P.