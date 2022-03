ŠOK PRIZNANJA FOLKERKE! ZAKUCALA SE KOLIMA U ZID DA BI VRATILA MUŽA! Stoja priznala šta je sve radila zbog ljubavi, pa oplela po KOLEGAMA!

Ove detalji će sve ostaviti u čudu!

Pevačica Stojanka Stoja Novaković otkrila je dosad nepoznate detalje svog privatnog života. Stoja je otkrila i kako je zbog muža slupala nova kola o zid samo da bi imala povod da ga pozove kad su se posvađali.

- Ja i moj muž, kada smo bili na početku veze, nešto smo se zakačili, završavamo vezu i ode čovek od mene. Nit me je zvao da pita kako sam ni šta sam, a ja tad tek položila vozački za auto. I odem s drugom na piće, nisam pila alkohol, bila trezna. Vratim se kući i sad, razmišljam, kako da ga vratim, da on bude džentlmen, a ja jadna i da se pomirimo. I ja sednem u nov auto, samo što sam ga kupila, skucam se u zid. I samo - bam. Rasturio se ceo auto. Nije bilo više popravke ni ništa. Mnogo luda i originalna, radim nenormalne stvari. Nije provalio da sam namerno skucala kola. Pitao me je da li sam zdrava. Posle sam ga privela na razgovor, da vidim gde je i s kim je bio. Od tada više nije odlazio - ispričala je Stoja.

Pevačica je progovorila i o mukama s kolegama s kojima je bila na sudu.

- Imala sam krvave muke poslednjih 10 godina u smislu pljuvanja, nameštanja sudova, prošla sam katastrofu. Sve sam to halalila svojom dobrotom, nek ste vi živi i zdravi. Živimo u vreme zla, nadam se da će doći bolje vreme. Za mene su pisali da sam bila ubica 2002. Što se tiče kolega, i oni su mi pakovali gluposti, sve to zbog moje energije. Ima kolega koje su gradile karijeru na osnovu mog imena - rekla je Stoja.

Autor: M.K.