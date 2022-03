PEVAČICA UHODI VODITELJKU ZBOG DRAŠKA STANIVUKOVIĆA! Tanja Savić u PANICI zbog Jovane Jeremić, jedno je posebno PLAŠI!

Folkerka uspaničena, jer se voditeljka trenutno nalazi na Jahorini, odmah posumnjala da to ima veze sa Draškom!

Tanja Savić, po svemu sudeći, ima noćne more od Jovane Jeremić. Pevačica izgleda ne može da podnese to što se voditeljka slučajno ili namerno nađe na mestima koje su povezane s njom.Ovoga puta domaćica jutarnjeg programa na Pink televiziji je posle trinaest godina otišla na skijanje, i to baš u zemlju Tanjinog dečka Draška Stanivukovića.

Kada je folkerka to videla, postalo joj je sumnjivo zašto je baš otputovala u Republiku Srpsku na zimovanje. Štaviše, Savićeva, koja poslednjih dana nije u najboljem odnosu s političarem iz Bosne i Hercegovine, u panici je da se njih dvoje ne sretnu na planinskoj lepotici BiH.

- Tanja je bila u šoku kad je videla da je Jovana na Jahorini. Odmah je posumnjala da to ima veze s Draškom. Raspitala se gde je smeštena i koliko dana ostaje, bukvalno je uhodi. Svesna je da je Jovana slobodna i razvedena, ali i spremna na sve, pa i na novu ljubav. Poznato je da Jeremićeva voli jake muškarce, pa Tanja strahuje da bi mogla da zavede njenog Draška - rekao je izvor.

Da li joj je to cilj, pitali smo Jeremićevu, koja je sa staze poručila:

- Pre svega da vam kažem, došla sam na Jahorinu da se kao čovek odmorim, ali ne vredi. Kad si novinar, onda si i na odmoru sedma sila. Saznala sam nove informacije koje će šokirati javnost. Tanji sam rešila da odgovorim sa najsvežijim informacijama o njenoj tajni iz privatnog života zvanoj Draško Stanivuković. Budući da me je izazvala rekavši da samu sebe hvalim, ja ću joj još jednom pokazati zašto sam najopasnija i najinformisanija novinarka u Srbiji i zašto moji rezultati govore o meni, a ne ja. Ona neka sedi u Radincima i razmišlja zašto me je put odveo baš na Jahorinu, mesto gde se prvi put srela sa svojom ljubavlju Draškom.

Netrpeljivost između njih dve datira od prošlog leta, kada je Jeremićeva raskrinkala Tanjinu vezu s gradonačelnikom Banjaluke. Nakon toga je usledio još jedan šok kada je Tanja naprasno zbog Jovane napustila emisiju u kojoj su njih dve gostovale. - Ona je osoba koja sebe hvali previše i dobija previše na medijskom prostoru. Odlika inteligentnih je da puste da ih neko drugi hvali, a ne da sami sebe hvale. Iznosila je neke stvari o meni. Ne želim s njom da sedim u istoj emisiji - rekla je Tanja nakon incidenta.

