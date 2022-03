DESIO SE OBRT! Evo sa čime se Sara Jo suočava nakon Konstraktine dominacije: ZAPLJUSNUO JE TALAS NEGATIVE!

Pevačica je još jednom prokomentarisala i našu ovogodišnju predstavnicu na Evroviziji

Ni skoro 20 dana kasnije, strasti se ne smiruju. Mnogi istaknuti kandidati medijski su zastupljeni poslednjih dana, te često daju izjave i gostuju u emisijama što jedino nije slučaj kod vicešampionke Sare Jo.

Ona je tek u nekoliko navrata prokomentarisala ovo takmičenje, kao i to što joj je "za dlaku" izmakla pobeda koju je odnela Ana Đurić Konstrakta.

Gostujući u jednoj emisiji sada, Sara je priznala kako doživljava pobednicu koja će Srbiju predstavljati u Torinu na prestižnom takmičenju "Evrovizija" i tom prilikom nije krila oduševljenje pobedničkom pesmom "In corpore sano" već ju je čak nazvala i revolucionarnom.

- Moram da priznam da je do sada Tviter bio najdivniji prema meni. Ne daj Bože nikome. Još sam ja tada bila jako mlada, pa mi je sve teže padalo - počela je Sara najpre o podršci koju je dobila, a zatim o negativnom talasu u javnosti koji se desio na konto Konstraktine pobede.

- Kako je bio ogroman talas pozitive, moralo je da se očekuje i da dođe do negative. Ja sam uživala u celokupnoj toj pozitivnoj energiji i ljubavi koju nikada do sada nisam dobila. I tek nakon finala se ta negativa desila. Do tada ja sam se osetila voljeno i priznato kao nikad do sada. Nakon finala se desio neki obrt, ljudi su pokušavali da naprave jaz tamo gde ga nije bilo. Ljudi vole da pričaju i da piskaraju raličitosti. Završilo se takmičenje i upoređuju se takmičari koji su neuporedivi. Gledala sam da to ne shvatim lično i da ne budem rob tog negativnog talasa - rekla je pevačica, na šta se zatim nadovezala Zoe Kida, dugogodišnja Konstraktina prijateljica i saradnica.

- Bila sam sasvim sigurna da će Sara pobediti, misim da je ovde jedan mnogo lep scenario koji se desio. Svi smo bili neuporedivi, mislim da su svi pobednici. Konstrakta je donela nešto potpuno drugačije, ja znam kako ona razmišlja, nije me iznenadio njen nastup. Mislim da je ovo njena najzaokruženija numera, to je sve došlo iz njene pametne glave, nisu njoj mnogo pomagali. Ona je donele nešto novo, što komunicira sa savremenim vremenom na mnogo nivoa - kaže Zoe Kida, koja je zaključila da je za nju pobednička pesma revolucionarna stvar, sa čim se složila i Sara.

- Kada se desi neko nov i svež tek tad razumeš koliko nam je bila potrebna. Kada ti imaš takve izvođače da misliš da više ništa ne može da te šokira, kao na primer kada se pre nekoliko godina pojavila Bili Ajliš sa nekim svojim fazonom i ja pamtim da kada sam odgledala nastup tokom polufinala i da me je njen preformans potpuno oduvao. Jedna jedina stvar koja je bitna je autentičnost. Kada neko ima koncept i kada neko ima izraz i to je nešto što je važno - rekla je Jovanovićeva.

Autor: M.M.